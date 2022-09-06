勾高壓電3焦屍死因曝！中秋應景搶收文蛤　「5小時2千」釀慘劇

▲台南市七股區吊車進行吊掛文蛤時，不慎勾到高壓電線而起火，造成車上3人不幸被燒成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區六孔碼頭往南5百公尺處，6日清晨發生吊車進行吊掛文蛤作業時，不慎勾到6600伏特的高壓電線，吊車隨即起火造成3人不幸被燒成焦屍，案經檢察官初步相驗結果，3人均因生前燒傷致死。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，台南市七股區6日上午吊車勾到高壓電線，引起火燒車事件，導致有3人死亡，經檢察官相驗結果，3人均因生前燒傷熏黑焦碳化，氣管內均有帶血泡沫跟碳粒，顯示為「燒死」。

據了解，台南市消防局119報案台，6日上午6時56分據報，台南市七區六孔碼頭往南五百公尺處發生火燒車，車上疑似3人受困，119馬上派遣七股、將軍、土城共計5車9人前往搶救，但撲滅火勢後，發現車上3名施工者已成焦屍。

死者分別為26歲黃姓男子、24歲黃姓兄弟2人及48歲吳姓男子。據了解，黃姓死者爸爸，帶2個兒子跟另1名吳姓男子，受託一起做文蛤採收工作，半夜去做，案發時已收工，準備用吊車要將文蛤採收機從水裡掉起來，結果操作不當，誤觸高壓電電，黃爸爸表示當時4個人全都被「大電」吸住，他奮力緊急跳開，現場另3人疑被電擊昏倒，加上吊車起火3人受困被燒死。由於中秋節快到了，文蛤需求量大增，採收文蛤5個小時，每人薪水2千元，如每超時1小時每人加400元，未料竟釀3死慘劇。

台電台南營處提供接近高壓電SOP：1、高壓架空活線均應充份掩蔽，且接近身體之活線與帶電體、設置物亦應全部掩蔽周密（含高壓線、跳線、碍子、橫擔等）。2、工作人員應確實依「作業標準裝束」著裝，穿戴妥橡皮手套、橡皮肩套、絕緣鞋、補助繩等安全護具。3、工作場所負責人(或領班)應監視電桿上（含昇空桶內）工作人員確實依程序確實掩蔽，且電桿上（含昇空桶內）之工作人員亦應自護、互護。4、同時有2人於電桿上作業時，不可作不同相導線之掩蔽，應分別站立同相導線兩側，進行同一相導線之掩蔽工作。5、掩蔽護具裝置順序：由下而上，由近而遠。

如使用昇空工程車或吊臂車作業注意事項如下：1、昇空工程車及吊臂車體需確實掛妥接地線組，乘坐昇空工程車之工作人員應確實使用安全帶。2、使用昇空工程車作業，須按「昇空工程車」機具操作程序書之相關規定操作。

台電台南營業處表示，高壓危險多一分注意,少一分傷害，提供防止民眾感電措施：1、高壓電危險，放風箏時請遠離，以免觸電。2、遠離電線，請勿爬上電桿捉鳥取物。3、搬運物品，請勿靠近高壓電。4、發現斷落電線，切勿碰觸，請速通知台電處理。5、釣竿是電的良導體，釣魚請遠離電線。6、物品掉落在電線上，請通知台電處理。7、天線易導電，安裝天線請勿靠近電線。8、在高壓線旁工作，請先至台電辦理電線加裝防護線管。9、吊運物件、安裝招牌、裝卸鐵窗、修剪樹木、疏通水管、修建房屋時，請先至台電辦理電線加裝防護線管。10、使用起重機、吊臂車、灌漿車時，請先至台電辦理電線加裝防護線管。