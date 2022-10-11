亂刀殺情敵還放火燒死他　檢批：比殺警嫌還凶殘！當庭求處死刑

▲死者家屬請求法官作主，判處兇手死刑，檢察官也認為洪嫌犯後無悔意，認為毫無教化可能性，向當庭向法官求處洪嫌死刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

男子洪振凱因不滿胡姓女友與他分手後，與公司葉姓同事交往，竟心生怨恨，於2021年12月29日凌晨，持刀刺殺葉男倒地，更放火燒死他；台南地院11日開辯論庭，洪振凱否認故意行兇殺人，但檢察官指出，洪男比殺警案凶嫌的手法更凶殘，且犯後無悔意，認為毫無教化可能性，當庭向法官求處洪嫌死刑。

法官詢問洪振凱，對於犯行有無意見，洪振凱哽咽表示，他找死者是想好好將話講完，他沒有殺人犯意，在公司外面看到死者，有叫對方，對方沒理會，停紅燈時叫對方下來講清楚，對方就講髒話並嗆「沒什麼好講的」。

法官問洪嫌，你說你沒有殺人的故意，為何刺1刀後，又再刺6刀？洪振凱辯稱，他只知刺了1刀，因為他戴安全帽，不知道到底有沒有刺到他。出庭的死者母親聞言當庭認不住大吼：「你胡說，你明明就是要讓他死」，死者母親十分悲憤，當庭痛哭失聲。

洪振凱的辯護律師說，如果洪振凱有殺人犯意，直接上前殺死者就好，為何要起爭執後又扭打？再者，勘驗死者所受刀傷，只有3刀比較深，其它刀傷應是正當防衛造成。洪振凱雖有救護的知識，但將死者移到機車上時，當下無法理性分析死者是否已死亡，洪振凱的辯護律師還說，放火燒死者是臨時起意，目的是「毀損屍體」。

檢察官強力駁斥表示，洪振凱係事先策謀殺害死者，且殺人犯意層層遞升，洪振凱積怨已深，案發前已屢次不法騷擾死者，案發時已準備刀子，可見有殺人犯意。對於「正當防衛」之爭點，檢察官認為，洪振凱持刀面對赤手空拳的死者，且依常理，死者負傷掙脫後，應立刻跑走，不可能攻擊洪振凱，反而是洪振凱仍持刀繼續刺殺死者。至於放火焚燒部分，檢察官強調，洪振凱刺殺死者後，認為：「你可能還沒死，我就燒死你」，這是殺人故意犯意之延伸。

檢察官指出，洪振凱犯罪所造成的傷害，對死者家屬而言何等巨大，活活的人被放火燒死，那是有多麼痛苦的事，請大家上網可去找答案。檢察官強調，「洪振凱比殺警案的凶手，行凶手法更為凶殘，毫無教化的可能性」，當庭向法官求處判洪嫌死刑。

洪振凱庭訊中辯稱，他拿刀子是要防身，一開始沒有要殺死者，惟死者母親聞言哭喊：「每個孩子都是父母的心頭肉，要養大一個孩子，要花費多少心思與精神？你沒殺死他，還放火燒死，入殮時無法穿衣服，法官大人要替我們作主，要判他死刑，這種人不能讓他出來」。

死者母親哭喊說：「案子發生後，我們兩老已精神錯亂，我永遠不可能再聽到他叫我一聲媽媽了」。死者父親悲憤地說，「我兒子很孝順，兇手很惡質，一定要判他死刑」。

法官最後問洪振凱還有否意見？洪振凱痛哭表示：「我後悔，我真的很後悔，我知道我犯的錯無法彌補，我自己有一個小孩，我知道失去孩子，父母會很痛苦，我只能道歉，我沒辦法」，洪振凱當庭下跪向死者家屬磕頭道歉，洪振凱出庭的母親，也跟著一起下跪磕頭，哭著道歉：「我不會教孩子」。

死者家屬委任的律師說，洪振凱在案發前就曾去死者家騷擾3次，有記錄在案，洪振凱有暴力傾向，因此胡女曾申請保護令。雖然洪振凱曾寫過2封道歉信給法官，就是沒寫給家屬，也沒道歉；死者家屬也不接受道歉，死者家屬委認律師也痛斥洪振凱至今仍毫無悔意，推諉卸責，竟想將責任推給無法為自己辯解的死者，「從頭到尾根本完全無悔意」。