王世堅巧遇黃珊珊　他分析陳時中內憂外患：民進黨有新打法

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨台北市議員王世堅參加民進黨里長競總成立大會而意外同台。（圖／記者袁茵翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

對於台北市長選戰，民進黨台北市議員王世堅曾說，理性上挺同黨的參選人陳時中，但感性上支持無黨籍的黃珊珊，引來外界關注，而日前兩人又意外同框，對此陳時中原先曾說黨也有黨紀，之後則強調當時媒體題目不夠清楚，並說與王世堅一直是好朋友。民進黨前立委郭正亮分析，民進黨現在因為知道喜歡陳時中的人不多，所以選戰有了新打法。

郭正亮指出，黃珊珊跟王世堅「巧遇」的那個地方是非常綠的地方，而民進黨因為知道愛陳時中的人不多，所以現在倒過來打，就是「反柯文哲的，請你支持陳時中」。

郭正亮表示，綠的討厭柯文哲的滿多，因為民進黨沒有辦法凝聚陳時中的支持者，只好用「反柯文哲」，把黃珊珊吸走的部分淺綠選票搶回來，因為黃珊珊很難與現任台北市長柯文哲切割，「就表示『陳時中』這個商品不好推，所以用反的方向來打」。

黃珊珊10日出席民進黨籍里長辦的活動，與王世堅同框，兩人雖然有握手互動，但王世堅說理性會戰勝感性，將支持黨提名的參選人。

當晚陳時中被問到如果王世堅支持黃珊珊，個人看法如何？陳時中回應，他們有各自的交情，黨也有黨紀，交情歸交情，一切依規定辦理就是了。

陳時中11日強調，他的意思是，如果黃珊珊舉辦的一個大會，王世堅到場，才有需要黨紀，但昨天事實上王世堅與黃珊珊只是共同參加別人活動，那是個人自由，他並不反對。

至於王世堅若表態挺黃珊珊該如何處哩，陳時中表示，那不屬於他的權責跟判斷，而需不需要王世堅明確表態，陳時中則說，王世堅與他一直都是好朋友，沒什麼好明確表態的。