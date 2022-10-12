直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數45天，民進黨台北市長參選人陳時中12日上午啟動首場站路口行程，今天上午不到8點就至民權東路及金湖路口向上班車流揮手致意，陳並透過麥克風一一介紹市議員參選人，拜託民眾支持「公民權下修18歲」公民複決。《ETtoday東森新聞雲》現場直擊，有支持者站在對面大樓揮手打招呼，但也有民眾站到陽台痛罵：「吵死了王八蛋！」麥克風手則立刻隔空道歉說，若打擾非常不好意思。

▲陳時中今天首度前往內湖站路口，向上班車流揮手致意。（圖／記者黃國霖攝）

▼有民眾站在高樓大罵陳時中「吵死了」。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

陳時中今天上午首次參與站路口行程，包括立委莊瑞雄、黨部主委張茂楠、內湖在地市議員江志銘、李建昌、市議員參選人王孝維、何孟樺、吳郁瑾等人陪同，民進黨青年部也號召青年參與，高呼「支持18歲公民權，台北挺青年」口號。

陳時中透過麥克風一一介紹陪同站路口的市議員及參選人們，並向民眾喊話說，在這裏拜託大家支持「民主前進挺18」，也有民眾好奇地搖下車窗一探究竟，或在對面大樓揮手致意。然而，上午出現一幕意外插曲，一名內湖居民不堪廣播聲音，從對面高樓探頭數度大罵「吵死了！」而麥克風手則頻頻致歉。

對此，陳時中結束站路口行程後接受媒體聯訪說，站路口並向大家拜託、請託是選戰計畫的一部分，不過重點是18歲公民權，全力挺青年是這次要表達的主題；至於有居民反彈聲音，陳說，各黨都會這樣做（指站路口），之後就把音量放小，不要打擾到大家，並預告之後包括內湖南港、士林南港等區域都會「走透透」。

▼陳時中今天由黨籍市議員陪同，在飄雨的天氣中站路口。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）