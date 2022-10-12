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變冷了！路上「1種人」驚呆他　高雄人見羽絨外套傻眼：都男的

▲▼天氣 午後大雷雨 暴雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO覺得還在穿短褲的人很強。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這兩天有變冷的感覺，衣服穿搭吸引眾人熱議！有網友在PTT發問，「大家外出穿長袖長褲嗎？」並說自己是「洋蔥式穿法」，無袖上衣配薄長袖再加上小背心，最後再穿外套。套了這麼多層出門，原PO卻在路上看到1種人，忍不住驚呆，「很好奇為什麼路上還是有人穿短褲，有夠強的！」話題意外引發討論。

這位網友11日下午在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「變冷了大家都怎麼穿？」問其他人是不是已經穿長袖長褲外出了，「我是洋蔥式穿法，內有無袖上衣配薄長袖又加上小背心，最後再穿外套這樣。」接著不禁提到自己在路上觀察到1種人，讓他納悶不已，那就是穿短褲的人，「還是有人穿短褲，有夠強的！」

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看到貼文後，就有人也直呼，「穿短褲的真的很神！」不過，更多網友反而是看到包緊緊一幕，「已經看到有人在穿羽絨外套了……有那麼冷嗎@@?」、「有看到人開始穿帽T了」、「怕冷的我已經發熱衣、帽T、外套三件套了」、「在高雄已經看到好幾個穿羽絨外套的了，還都男的。」

其他人則紛紛留言，「這不是剛好舒適的溫度嗎？哪來的冷」、「中午之後就變熱了，太陽那麼大，穿長袖熱死」、「進大眾交通就很熱」、「短袖啊！根本不冷」、「短袖+薄外套」、「走一走就熱了……短褲沒那麼奇怪好嗎……」、「防風+毛外套，騎車在風大的縣市不然會冷死……」、「短褲短袖，還是很熱= =」。

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