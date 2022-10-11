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KID火鍋店出包「退回試營運」　網狂問：出錯正常請見諒？差異曝光

▲KID「野人火鍋-新竹店」發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／野人 Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 新竹）

▲KID昨天發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／野人 Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 新竹）

記者曾筠淇／綜合報導

KID（林柏昇）經營的火鍋店「野人火鍋」7月才插旗新竹東區，怎料9月正式開幕就被網友控訴頻頻出包，讓KID緊急宣布該分店要退回試營運模式。對此，就有網友不禁納悶，退回試營運的意思是什麼？話題引發討論。

KID昨（10）日發文提到，「既然我有那個話語權，我也直接宣布新竹野人火鍋店從今天開始退回試營運模式，在服務沒有達到總店標準前，將維持這個決定。」

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「火鍋店退回試營運是啥意思」為題發文，提到KID昨天霸氣宣布該分店要退回試營運模式，但這句話是什麼意思？好像第一次看到。

▲▼KID火鍋店遭控出包「封鎖消費者」　宣佈：退回試營運模式。（圖／翻攝自Facebook／林柏昇 KID）

▲KID宣布該分店退回試營運模式。（圖／翻攝自Facebook／林柏昇 KID）

貼文一出，不少網友紛紛回應，「就類營運吧」、「出事正常，因為這家店是試營運的意思」、「檢討改進就好，試營運有什麼不一樣嗎」、「本店試營運，出錯正常敬請見諒」、「試營運=出包請多多見諒」、「好奇+1，看到也覺得莫名其妙」、「試營運就是出包理所當然」、「試營運，出包就不算出包啦」、「再吵退回重新裝潢」。

還有網友直呼，「那去吃有比較便宜嗎」、「退回試營運是免費吃的意思嗎」、「是免費吃，還是打五折」、「所以我去是試吃嗎」、「有沒有人要去試吃的」、「有收錢就是正式營運了，試營運是能吃免費嗎」。

在KID的臉書粉專底下，還有網友傻眼表示，「這是什麼道歉方式我不懂...試營運根本不該存在，客人又沒少給多少錢，寧願原價拿到好的品質，我們去消費花錢還要替你訓練員工嗎」、「所以試營運模式是什麼？所有的問題與錯誤，消費者都要包容？是這樣嗎」。

▲KID「野人火鍋-新竹店」發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／野人 Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 新竹）

▲恢復試營運即不收取服務費。（圖／翻攝自Facebook／野人 Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 新竹）

至於所謂試營運和正式營運的差別？臉書粉專「野人 Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 新竹」則解釋，其實就是不向客人收取服務費，「即日起『野人火鍋-新竹店』將恢復試營運不收服務費的型態，我們也會認真負責調整到最佳狀態再出發！懇請能給我們一次機會，讓我們為您服務」。

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