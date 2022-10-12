爽搶虎航機票「返台班機遭取消」崩潰　網看補救方案：1招賺爆

▲台灣虎航。（圖／台虎提供）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看明天就是國境解封日，許多人早蓄勢待發準備出國；然而，一名網友先前訂到虎航機票，怎料昨晚竟收到班機取消的通知，忍不住大崩潰。對此，鄉民們也心驚驚，不過有人看完航空公司的補救方案後，笑喊1招根本賺翻。

網友在PTT曬出截圖，無奈表示「11月照樣被取消航班，火大的立刻選退票，這下好了，星宇航空的特價機票也沒了，賣票後5天就取消航班，你各位搶到1010的機票不用太高興，訂好行程跟飯店的顫抖吧！」

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從照片中可見，虎航表示，因沖繩那霸機場人力調度困難，只能遺憾通知，他訂購「沖繩那霸往桃園」的航班將取消，同時也提供三種替換方案，能擇一使用。

1.退還本筆訂單的款項至原支付方式。

2.保留本筆訂單款項，轉作信用帳戶，以便於180天內抵用後續機票金額。

3.免費變更原航班至其他日期，適用更改區間為2022年10月16日（含）到2023年1月10日（含）同航點航班。

▲虎航提供三種替代方案。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民們紛紛回應，「結果變成早買沒得享受，又沒折扣」、「改期也不是馬上改馬上開獎，很多人還有退飯店或改請假的問題，複雜啊」、「提供替代方案，該做的有做到了」、「當初飯店都是訂可以免費取消」、「有人12月新千歲也被取消了，感覺在真正登機之前都不是安全的」、「新千歲12月16日回程被取消喔，供參考」、「888不會吃虧到哪」。

不過，有人看完替代方案，不禁笑說「我原本訂到函館來回都888，11月21日-24日被取消，現在改成 12月22日-1月3日聖誕節+跨年，新千歲根本賺到」、「訂到特價的改期啊，改到更好的時段，賺到」、「改到聖誕+跨年真的賺爆了」。

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