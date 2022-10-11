A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網酸：隱藏菜單？

▲消費者點A5日本和牛背脊肉，送上桌的卻是只有油脂的邊角料。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

KID（林柏昇）所經營的火鍋店「野人火鍋」於7月插旗新竹東區，9月底正式開張，怎料開幕才沒幾天，10日就被消費網友公開控訴，點最貴的A5日本和牛背脊肉，結果送上的卻是肥滋滋的邊角料，店家表示「上錯了」。就有網友指出，這種滿滿油脂的肉怎麼可以提供給消費者。

有網友10日在新竹爆料公社控訴表示，9日中午到野人火鍋新竹分店用餐時，點了價格最貴的A5日本和牛背脊肉，還升級加量，沒想到，肉片一端上來，竟然是幾乎只有油脂的邊角料，該網友立刻向服務生反應，對方表示「上錯了」。

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原PO則在PTT發文，上錯了表示是別桌點的上到這桌，非常好奇那盤「滿滿油脂、上錯的肉」到底是什麼，甚至還打算直接開車去新竹到店用餐，點那盤上錯的肉來吃，「我也想試試滿嘴油香的快感」。他也直接開酸，「還是隔壁烤肉店在刷烤網的油塊是跟你們訂的？如果是這樣的上錯我能理解」。

▲KID表示每次出包上新聞，都如同一支箭直插心臟，因為他非常在乎消費者的用餐感想。（圖／翻攝自Facebook／林柏昇 KID）

貼文一出，網友們大喊原PO突破盲點，「你不要這麼專業好不好」、「真的，還上錯，講得好像他們真的有賣這部位」、「邊角料還切片的，我是第一次看到」、「根本就不該端上桌的東西，還說上錯」、「那是隱藏菜單，給人驚喜用的」、「終於有人發現盲點了，把脂肪切成片還擺上盤子，我還真想知道菜名是什麼 」。

對於新竹分店的爭議，KID在臉書發文表示自己會扛到底，因為他非常在乎消費者的用餐感想，一直都在加強員工的訓練和溝通，「我每一個訊息都有看，也都是我親自轉發到各店去進行改進處理」，同時也宣佈新竹分店從10日開始退回試營運模式，「在服務沒有達到總店標準前，將維持這個決定！」

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