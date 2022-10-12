軍事訓練役的年次役男別擔心　邱國正：不管怎麼改「一樣4個月」

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

兩岸局勢升溫，國軍兵役延長議題備受關注，國防部長邱國正今（12日）表示，原本要服軍事訓練役的年次役男，未來不管義務役變革為何，絕對不須延長役期，一樣服4個月。

民進黨立委王定宇12日在立法院外交國防委員會質詢邱國正。針對義務役是依年次區分，王定宇詢問，相同年次的役男，有些人已經接受國防訓練役，將來這些人會否受到義務役變革影響？邱國正說，不會有這種問題，原本要服軍事訓練役的年次，突然變成未來延長役期的，「這絕對不會的」，包含體檢，怎樣不須服役，這些都沒變。

王定宇舉例，不會說有些人現在讀研究所，但同年的有人已去軍事訓練役4個月，自己後來才服役卻變成要延長役期，會發生這情形嗎？邱國正回應，不會，絕對不會發生這種事。

王定宇再次確認，目前同年次的人，已經接受軍事訓練役的年次，未來不管義務役變革為何，基本上不會受影響，體位沒有影響、役期也沒有影響？邱國正重申「都沒有影響。」現在軍事訓練役的資格，將來役期延長以後，一樣服4個月；所以將來會有一個曲線，「一開始延長兵役的人很少，接著逐年增加；原本4個月的很多，然後會慢慢減少」。

王定宇也問，適才適任才不會浪費訓練成本，未來不管是國防訓練役或義務役變革，將來人才運用上，有改變嗎？邱國正指出，他現在嚴格律定，人一來先看專長，相符的就放在相關單位，包括動員教召也是朝這方面。