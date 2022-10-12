韓國瑜昔成禁忌今又刮旋風　媒體人曝一關鍵：韓流永不會消失

▲前高市長韓國瑜（右）出席造勢場合。（圖／記者賴文萱攝）

記者皮心瑀／綜合報導

前高雄市長韓國瑜近日再度浮出檯面，擔任國民黨助選團副團長的他陸續開始輔選行程，國慶日當天更公開露面，重返高雄替高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁輔選站台。媒體人張禹宣分析，韓國瑜過去成為藍軍禁忌字眼，這回卻又再度引爆旋風，甚至被評為第二頭領頭羊，唯一差別就在於蓄積的民怨與對於執政當局的不滿，不可同日而語，只要民進黨引發的民怨持續沸騰，韓流就永遠不會消失。

韓國瑜國慶日回到高雄，替許采蓁輔選站台。這是韓國瑜在高雄的第一場公開露面競選行程，也和國民黨高雄市長候選人柯志恩同框。當晚韓國瑜於晚間8點15分到場，主持人一宣布後，現場所有韓粉都瘋狂，暴動喊「我們很想你」、「韓總我愛你」。

韓國瑜的回歸讓這回九合一選戰更添變數。張禹宣指出，能夠決定韓國瑜是強心針還是安樂死的，一直都是民進黨自己。韓流真正的本質，是對於執政當局不滿與生活困苦的「民怨」，透過韓國瑜能言善道的表達引導，進而爆發。換言之，韓流從未消失，而是與民進黨的「仇恨值」此消彼長的民意，兩者息息相關。

張禹宣說，年初時，韓國瑜舉辦簽書會，當時即便熱烈卻未引起廣大迴響，甚至不少綠營還在持續訕笑，但許采蓁的造勢場合上，韓國瑜的一言一行卻引發轟動，不管是從媒體報導到網路流量的角度，甚至讓民進黨至陳其邁繃緊神經，用最高規格回應與看待。

張禹宣認為，其實對比兩年前卸任時，韓國瑜並未有太大改變。談及一樣的政策，一樣的愛情摩天輪、一樣的路平燈亮水溝通，幽默草根的演講方式，高度的渲染力始終如一，那為何過去一度熄火，這回又再引爆旋風，差別就在於民眾的不滿，而這回喚醒陳其邁最恐懼的記憶，回來的不是被罷免的韓國瑜，而是打敗自己的韓國瑜

張禹宣表示，陳其邁他的對手將不再只是柯志恩，而是韓國瑜在高雄仍未消散的影子。不論韓國瑜是否再度從政，只要民進黨引發的民怨持續沸騰，韓流就永遠不會消失。