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超熱鬧！4擾動排排站　這顆恐成颱威脅台灣

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲4熱帶擾動排排站。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

4擾動排排站！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（12日）表示，熱鬧滾滾的熱帶洋面，一共被訂出4個熱帶擾動，其中最需要注意的是現在在關島西北方的97W；若其周末通過巴士海峽偏北一點，本身環流有直接威脅台灣陸地的機會。中央氣象局預報員林定宜提到，這兩天可能有熱帶性低氣壓生成，也不排除增強颱風。

吳聖宇在臉書說，目前97W的結構還很鬆散，但是有逐漸發展趨勢，範圍頗大，未來可能會是一個大環流的系統；動態方面，大致會先向西北西到西北移動，之後沿著大低壓環流以及太平洋高壓的邊緣，轉向偏西到西南西移動。

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吳聖宇指出，預估97W周五會來到台灣東南方，也就是呂宋島東北方海面，周末期間向西到西北西移動，逐漸通過巴士海峽，下周一來到台灣西南方至東沙島一帶海域。

▼氣象局風場預報動態最新模擬周日熱帶系統動向。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇表示，97W在周五到周日之間通過台灣以南的過程中，外圍環流配合大陸高壓的東北季風，迎風面地區的降雨可能會明顯增多，甚至中南部地區到了周日也會逐漸開始增加。

吳聖宇提醒，下周一另一波東北季風南下，到時候如果97W還在台灣西南方，並且保有一定的勢力及寬廣的環流，東南風水氣跟東北季風之間的交互作用，值得密切觀察，是否產生所謂的共伴效應，將是觀察重點，對於桃園以北到東半部地區的影響可能會相當大，提醒大家務必注意；順利的話，到了下周二隨著交會區域東移，台灣降雨可望趨緩。

吳聖宇說， 另一個要注意的點就是97W通過巴士海峽時的位置，偏北一點的話，它本身環流有直接威脅台灣陸地的機會；偏南一點的話，對台灣陸地直接的威脅較小，但外圍環流跟東北季風會合帶來的降雨威脅仍然很大。

吳聖宇指出，這種秋季的系統變數多，預報上不好處理，請大家接下來幾天要多留意最新的預報資訊，周末有活動安排的話，也要保持彈性調整的空間。

至於近期是否可能有颱風生成，林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，這兩天可能有熱帶性低氣壓生成，也不排除增強颱風，預估周六到下周一最靠近台灣，這三天也是水氣最多時間；目前資料來看，其通過巴士海峽機率最高，周二會來到南海。

而熱帶系統可能和東北季風有共伴效應？林定宜表示，屆時要看低壓雲系靠近程度，以及北方東北季風的強度，若兩者配合就有；下周一多多少少有點共伴效應，但雖說共伴，程度仍有強有弱，實際影響程度還要再觀察。

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