桑卡颱風最快生成時間曝！恐跑到恆春　全台連下2天

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（11日）提醒，位於菲律賓東方的熱帶系統97W，周六有機會發展成颱風，周日可能會跑到恆春以及巴士海峽附近，下周一、下周二各地有雨 。

根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第19號颱風「桑卡」（Sonca，越南提供，指啼聲美妙的雀鳥）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，根據歐洲系集模式最新資料，97W周六成颱機率有4、5成，周日機率更高，特別要注意，周日可能會跑到恆春和巴士海峽附近，之後去台灣海峽南邊。

▼氣象局風場預報動態最新模擬周日熱帶系統動向。（圖／氣象局）



賈新興表示，周六受颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部及恆春半島有雨；周日受颱風外圍環流影響，北部、東半部有雨，中南部午後轉有雨，其中花東有接近豪雨或以上發生的機會；下周一、下周二各地有雨；下周三、下周四北部及宜花有局部短暫雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。

中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，周末要留意菲律賓東方低壓擾動發展，有機會發展成颱風，其機率慢慢提高，預估周末較靠近台灣，會來到呂宋島和巴士海峽一帶，目前預報北部、東半部有短暫雨，基隆北海岸和東北部有局部大雨，中南部為多雲到晴、午後有局部短暫雨。

至於熱帶系統是否可能與東北季風有「共伴效應」？張承傳解釋，下周可能有東北季風增強，但要看屆時颱風走到哪邊，要兩者配合上才有機會；有些模式預報颱風位置比較南邊，且東北季風較晚下來，變數比較大，還要觀察。

▼賈新興說，97W周六有機會發展成颱風。（圖／翻攝賈新興YouTube）