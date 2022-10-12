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桑卡颱風恐生成模擬路徑曝　這2天「共伴效應大量降雨」

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳德榮提醒，周日、下周一「共伴效應」影響，北部、東半部明顯降雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

最新歐美模式模擬路徑曝！氣象專家吳德榮提醒，西北太平洋有熱帶擾動發展成颱的機率，周六至下周一最靠近台灣，周日、下周一「共伴效應」影響，北部、東半部明顯降雨，其他地區亦轉有局部雨。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第19號颱風「桑卡」（Sonca，越南提供，指啼聲美妙的雀鳥）。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天（12日）、周四大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南多雲時晴，白天起各地氣溫稍回升，北台仍偏涼，中南部日夜溫差大；周五上半天降雨稍緩，下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。

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吳德榮說，周六熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部有局部雨，山區有局部短暫雨；周日、下周一共伴效應影響，北部、東半部明顯降雨，其他地區亦轉有局部雨；下周二冷空氣南下，北台轉冷， 北部、東半部仍有雨，中南部地區好轉。

（圖／翻攝weathernerds）

▲▼吳德榮說，最新歐美系集模擬顯示，部分模擬路徑在台灣東側迴轉，部分路徑則進入巴士海峽，之後亦呈現北轉或向西南進入南海的分歧路徑。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮表示，最新歐美模式系集模擬顯示，本周西北太平洋有熱帶擾動發展成颱的機率，周六至下周一最靠近台灣，其可能路徑包括第一，台灣東側北轉，距離越近，對北部、東半部的威脅越大；第二，進入巴士海峽再北轉，共伴效應可能為北部、東半部帶來大量降雨，若北轉時進入台灣海峽，南部亦可望有一些降雨，但若期待完全紓解曾文水庫的缺水？則差得太遠、不切實際！

吳德榮指出，第三，通過巴士海峽後再往西南進入南海，共伴效應仍有為北部、東半部帶來大量降雨的機率；周末起系集模擬路徑的分歧，即反映台灣附近大氣環境複雜，故有較大的不確定性，模式會持續調整，應密切觀察。

至於近期是否可能有颱風生成，中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，這兩天可能有熱帶性低氣壓生成，也不排除增強颱風，預估周六到下周一最靠近台灣，這三天也是水氣最多時間；目前資料來看，其通過巴士海峽機率最高，周二會來到南海。

而熱帶系統可能和東北季風有共伴效應？林定宜說，屆時要看低壓雲系靠近程度，以及北方東北季風的強度，若兩者配合就有；下周一多多少少有點共伴效應，但雖說共伴，程度仍有強有弱，實際影響程度還要再觀察。

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