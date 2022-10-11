學者指918強震後餘震偏少　氣象局回：不少「規模3以下好幾千個」

▲學者質疑918強震後餘震偏少，陳國昌回說不少，規模3以下餘震則有好幾千個。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

今年918規模6.8強震撼動花東，後續餘震不斷，氣象局也將前震規模從6.4上修為6.6，昨（11日）更突然一次出現四個餘震，但學者今（11日）卻指出，和921相比，這次918強震後的餘震偏少，氣象局地震中心主任陳國昌回應，918至今發佈在氣象局網站的餘震超過200個，規模3以下餘震則有好幾千個，「餘震並不少」，而且昨天突然出現四個餘震，次數明顯增加，所以還要多加留意後續餘震狀況。

今年9月18日，台東發生規模6.8強震，後續餘震不斷，昨天更發生4起餘震，引發各界關注，台大地質系教授陳文山今天表示，這應該都是918強震的後續餘震，但隨後他也認為，比起921之後餘震次數，這次918強震之後的餘震次數偏少，提及氣象局上修這次地震規模。

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陳國昌今天接受《ETtoday新聞雲》訪問時坦承，經過人工計算，已將這次前震規模從6.4上修為6.6，主震則仍維持6.9，但否認918強震之後餘震次數有偏少。

陳國昌說，918至今不到一個月，光是發佈在氣象局網站的餘震就超過200個，另外規模3以下的小地震，因為還來不及計算，估計就有好幾千個，加上昨天又有餘震，顯示918強震的餘震序列還沒結束，現在就說餘震太少仍言之過早，還要多多觀察，而且昨天突然出現4次餘震，所以今天要特別留意後續餘震狀況。