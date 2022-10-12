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今晨17.2℃！「恐秋颱+冷空氣夾擊」連下3天　全台有雨時間曝

（圖／氣象局）

▲氣象局風場預報動態最新模擬周日熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（12日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的17.2度。氣象局預報員林定宜提醒，不排除有颱風生成，預估周六到下周一最靠近台灣，這三天也是水氣最多時間，下周一和東北季風可能有些「共伴效應」，北部、東北部有雨，花東、南部、中部山區有短暫雨。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風影響，清晨比較涼，西半部、東北部低溫19-21度，花東22、23度，桃園以北、宜蘭白天高溫稍回升至23、24度，竹苗花東26-28度，中南部仍有31、32度；雨區部分，桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫雨，其中基隆、宜蘭降雨時間長，宜蘭有局部大雨，新竹以南多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，周四、周五東北季風稍減弱，北部、東北部氣溫稍回升，雨區和今差不多，基隆北海岸、宜蘭有雨，桃園以北、花東有局部短暫雨，新竹以南多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨。

林定宜提到，周六、周日南方雲系北移，周六宜蘭有短暫雨，北部、花東有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雨；周日水氣更多，基隆北海岸、宜蘭有雨，並有局部大雨機率，北部、花東有短暫雨，其他地區多雲，午後山區局部短暫陣雨。

林定宜提醒，下周一除了南方水氣，加上東北季風增強，水氣偏多，北部、東北部有雨，並有局部大雨機率，花東、南部、中部山區有短暫雨；周二水氣稍減少，依舊東北季風影響，中部以北低溫19度、南部22度。

至於近期是否可能有颱風生成，林定宜分析，這兩天可能有熱帶性低氣壓生成，也不排除增強颱風，預估周六到下周一最靠近台灣，這三天也是水氣最多時間；目前資料來看，其通過巴士海峽機率最高，周二會來到南海。

而熱帶系統可能和東北季風有共伴效應？林定宜表示，屆時要看低壓雲系靠近程度，以及北方東北季風的強度，若兩者配合就有；下周一多多少少有點共伴效應，但雖說共伴，程度仍有強有弱，實際影響程度還要再觀察。

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