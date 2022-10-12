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有症狀「戳鼻快篩」都陰性　醫揭改挖這裡：變陽性

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,陰性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲快篩。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情仍在高原期，11日新增4萬1364例本土個案。對此，台大醫院兒科前醫師、YouTuber蒼藍鴿分享自己最近也確診，他並提到，近期發現若有症狀，但用鼻咽部快篩都陰性，那可試試口咽部快篩，挖起來反而變成陽性。

蒼藍鴿在「蒼藍鴿的醫學通識」Podcast表示，最近醫界朋友發現，不知道是不是BA.4、BA.5變種病毒關係，有時和鼻咽部快篩相比，有些人去挖口咽部，快篩敏感度反而更高，「當然我覺得這不一定，依個體差異有些影響。」

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蒼藍鴿說，BA.4、BA.5的鼻咽部病毒量還是很多，但現在發現口腔後面接近扁桃腺地方，病毒量一樣很多；近期有些醫護朋友討論，快篩挖鼻咽部陰性，改挖口咽部，棉棒伸到口腔最底側，會誘發嘔吐反射的地方挖，左三圈、右三圈，「挖一下會有點想吐，但沒關係，這樣挖起來反而變成陽性。」

▼快篩。（示意圖／記者林悅翻攝）

▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

蒼藍鴿指出，最近他們都在討論，變種病毒是不是反而比較喜歡攻擊口咽部，鼻咽部一樣是有病毒的，只是或許挖口咽部敏感度看似有些提升。

蒼藍鴿提醒，如果最近有些類似COVID19症狀，最典型症狀如發燒、畏寒、全身痠痛，八九不離十都是COVID19，建議每12或24小時快篩一次，至少篩2、3次都陰性才比較放心。

蒼藍鴿表示，若鼻咽部快篩都陰性，「鼻咽再怎麼挖、怎麼戳，都挖不出來，可試試看挖口咽。」但他也說，仍優先推薦鼻咽快篩為主，挖不出來可考慮口咽快篩。

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