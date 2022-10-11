次世代疫苗打氣旺！診所接種人數暴增　基層醫：年輕人為出國準備

▲莫德納次世代雙價疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納次世代疫苗今（11）日起放寬至18歲以上成人都可以接種，基層診所接種情況相當踴躍！中華民國基層醫療協會理事長林應然直喊「很旺」，光今天就有接近200人預約施打，相較前幾周每天平均只有約20人，人數增加將近10倍。

莫德納BA.1雙價疫苗先前兩階段已經開放到50歲以上民眾，指揮中心今起擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。

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本身是開業小兒科診所醫師的林應然受訪表示，新冠疫苗先前已經接種到一個程度，每天來打疫苗約在20人上下，而次世代疫苗今天一開放給18歲以上民眾，接種情況明顯踴躍許多，他自己診所上午打100多人，晚上診也有約100人接種，一天下來就有約200人接種。

林應然分析，年輕人來接種疫苗，主要原因為目前疫情仍高，先前接種疫苗保護力已經消退得差不多，次世代疫苗針對包含BA.1病毒株，和社區流行BA.5較為接近；另一方面，國內邊境解封，有打算出國的人也規劃打疫苗做準備。

指揮中心發言人莊人祥表示，雙價次世代疫苗昨日接種1.1萬人次，到昨天止已接種44.9萬人，至於今起開放18歲至49歲接種統計，明天彙整後一併公布。

▲公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

另一方面，公費流感疫苗10月1日開打，統計至昨日為止，10天就接種了135.1萬人次，而去年同期僅有94萬人次；一般民眾族群當中又以65歲以上年長者接種率最好，今年已經達到20.9%，去年同期僅有9.8%。

疾病管制署今(111)年度採購630萬劑四價公費流感疫苗，並且規劃分2階段開打。第1階段包括：醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象，已經於10月1日開打。至於第2階段則是50至64歲無高風險慢性病成人，預計自11月1日開始接種。