學者批今年是新冠災難年　王必勝舉數字反駁「不會走回清零老路」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大公衛學者詹長權批評今年是新冠災難年，不到半年的時間，國內有超過一萬人染疫死亡，新冠恐成今年台灣第五大死因。指揮中心指揮官王必勝今日拿出數據反擊，國內防疫表現在國際間有很好成績，並指公衛學者說要低確診數的共存，不知道意思是不是要像中國大陸那樣封城或清零？但他確定的是，台灣不會走回老路。

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▲▼重點國家新冠肺炎致死率、死亡率比較。（圖／指揮中心提供）

王必勝指出，國內從今年4月就宣布從過去「清零」轉向與「病毒共存」的新台灣模式，至今已經半年。其中的重點在於「可控」2字，而指揮中心在可控制狀況下與病毒共存目標包含：1.重症、死亡率可控、2.維持醫療量能、3.保護脆弱族群、4.篩檢就醫給藥管道流程便利、5.恢復正常生活、經濟成長。

王必勝拿出數據和國際相較，台灣在OECD國家當中，致死率仍然排名第六低，每百萬人口死亡數在OECD國家是第四低。王必勝也提到，每個國家都有疫情波峰，台灣是最晚的，很多國家已經過了高峰；近期國內疫情處於高原期，但如果看每週致死率，仍然持續下降當中，顯示防疫一直很有成效。

▲台灣超額死亡率世界第三低。（圖／指揮中心提供）

王必勝指出，針對死亡個案，他們都相當惋惜且不捨，也能體恤家屬心情，但也提出相關數據供參考。目前新冠死亡個案有90%以上有共病，無法斷定是否單純因為新冠死亡。另根據經濟學人統計資料，超額死亡率為全球第三低，這一方面我方通報確實，一方面超額死亡也反應出沒有因為醫療排擠，造成多餘死亡。

王必勝說，有媒體報導指公衛學者說要有低確診數的共存，「我不知道這意思是不是要像中國這樣封城？還是清零？」，很確定的是台灣不會走回老路，不會禁止內用、不會停班停課、管制人流，也不會邊境嚴管，這些都是過去清零時代做的。

他強調，今年4月進入共存，在疫情可控之下穩健一步一步開放，目的就是要恢復正常生活，促進經濟發展，而根據上述數據來看，台灣是有很好的防疫成績，不但是真實成績，也是全民成績。

▲▼2022本土重症病例趨勢（上）、每週致死率趨勢（下）。（圖／指揮中心提供）

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