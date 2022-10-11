學者問「防疫新方向在哪」　王必勝揭5目標：可控狀況下與病毒共存

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大公衛學者詹長權指出，今年是台灣新冠肺炎的災難年，不到半年的時間，國內有超過一萬人染疫死亡，新冠恐成今年台灣第五大死因；他也提到，現行防疫措施無法將疫情壓制在可控制狀況與病毒共存，質疑台灣防疫新方向在哪裡？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝提出5點回應。

詹長權10日以《新冠肺炎災難年的國慶演說內容》為題，在臉書PO文中提到，在台灣的疾病歷史上，從來沒有一個疾病和新冠肺炎一樣，在短短不到半年的時間裡造成全國30％人口感染、超過1萬人染疫死亡，「2022年新冠肺炎可能是台灣第五大死因」，超越糖尿病、高血壓性疾病等等，也可能超越國人十大癌症中每一種癌症的死亡數。

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另外，詹長權也提到，台灣現有的防疫指揮系統和執行中的防疫措施，無法將疫情壓制在「低感染數和低死亡數」的狀況下，並與病毒共存，期望政府能提出防疫新思維、新指揮、新系統、新方法，來控制住這一波高殺傷力的疫情。

王必勝今日疫情記者會主動提及「因為有媒體報導有些公衛學者不知道防疫新方向在哪裡，提供給大家參考」。

王必勝指出，今年4月就宣布從過去清零轉向與病毒共存的新台灣模式，重點在於「可控」2字，而指揮中心在可控制狀況下與病毒共存目標包含：1.重症、死亡率可控、2.維持醫療量能、3.保護脆弱族群、4.篩檢就醫給藥管道流程便利、5.正常生活、經濟成長。

王必勝指出，針對死亡個案，他們也都不捨，且體恤家屬心情，但也提出相關數據供參考。目前新冠死亡個案有90%以上有共病，無法斷定是否單純因為新冠死亡，另根據經濟學人統計資料，超額死亡是全球第三低，一方面通報確實，一方面超額死亡反應出沒有因為醫療排擠造成多餘死亡。

王必勝說，有媒體報導指公衛學者說要有低確診數的共存，「我不知道這意思是不是要像中國這樣封城？」，很確定的是我們不會走回老路，不會禁止內用、停班停課、管制人流，也不會邊境嚴管。

▲台灣現階防疫方向。（圖／指揮中心提供）

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