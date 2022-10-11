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首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者　最新不良事件曝

▲▼10/11中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

次世代疫苗從上月24日開打，今起放寬至18歲以上民眾都可接種，不過，中央流行疫情指揮中心今（11）日公布疫苗接種後不良事件通報，出現首兩例接種莫德納BA.1雙價疫苗後死亡個案，年齡都是60歲以上長者，分別以次世代疫苗作為第四劑與第五劑的追加劑，在接種後1天死亡。

根據指揮中心最新疫苗接種後不良事件通報，10月7日至10月10日國內新增2例莫德納雙價BA.1疫苗（次世代疫苗）接種後發生死亡之不良事件，性別為一男一女，年齡為64歲至67歲間，為接種疫苗後 1 日發生。

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指揮中心莊人祥受訪說明，其中一名60幾歲男性，本身有高血壓以及癌症開刀病史，這次接種第三次追加劑（第五劑），前面4劑接種莫德納疫苗並無特殊狀況。個案於10月3日早上接種疫苗，當天晚上還有接電話並無特別不適，但於隔日發現家中無呼吸心跳，雖送醫院救治仍不幸過世，經過司法相驗，死亡原因為心因性休克與高血壓病史。

另一名是60幾歲女性，本身有長期暈眩、頭暈症狀，本次接種第二次追加劑（第四劑），先前接種狀況不清楚。個案於10月7日接種疫苗，隔日凌晨出現多汗、虛弱、肢體無力，到醫院急診就診，電腦斷層發現胸部主動脈剝離並轉院到其他醫院安排住院，但於轉院途中心跳停止，並就近送其他醫院，經急救無效死亡，死因為主動脈剝離併心包填塞、高血壓。

莊人祥表示，衛生單位將協助個案家屬進行疫苗受害救濟申請，這兩案確實為接種疫苗後發生不幸事件，但是否有因果關係，需由衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）進行審議釐清。

莫德納BA.1雙價疫苗9月24日開打，先前兩階段已經開放到50歲以上民眾，指揮中心今起起擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，到昨天止已累積接種44.9萬人。

指揮中心統計，目前為止莫德納BA.1雙價疫苗累積通報8例接種後不良事件，當中有3起屬於嚴重不良事件，其中2起死亡。

▲▼指揮中心10/11公布疫苗接種後不良事件通報數據。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心10/11公布疫苗接種後不良事件通報數據。（圖／指揮中心提供）

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