蔡英文演說喊「台灣第73個國慶」　李艷秋開轟：小細節耍小手段

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文10日於國慶大典上以「給世界一個更好的台灣─堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，演說中提及「今天是中華民國111年國慶，也是中華民國立足台灣以來第73個國慶」，引發外界爭議。資深媒體人李艷秋表示，蔡英文演說「總是用小心機，在小細節上耍些小手段，是我數學太差還是歷史太菜？蔡總統的意思是73年以前，台灣都不是中華民國的？」

針對蔡英文喊出「中華民國立足台灣以來第73個國慶」，李艷秋10日透過臉書發文質疑，「是我數學太差還是歷史太菜？蔡總統的意思是73年以前，也就是民國38年以前，台灣都不是中華民國的？就算台灣是日本的，那抗日戰爭結束後，日本人走了，民國34年以後的台灣歸誰呢？」

李艷秋也開轟，國慶大典看板上的「中華民國一一一年國慶」是怎麼回事呢？是填充題嗎？除此之外，對於蔡英文稱「給世界更好的台灣」，李艷秋認為，世界本來就跟不上台灣了，不如給台灣人民一個更好的台灣，「蔡英文總是用小心機，在小細節上耍些小手段，除了自己有偷偷摸摸過個小癮的快感外，到底有什麼作用？」

▲▼李艷秋質疑「看板上的中華民國一一一年國慶是怎麼回事？」（圖／翻攝自Facebook／李艷秋）



蔡英文10日演說時表示，國際疫情蔓延兩年多的時間裡，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」；而接下來的任期，她要持續打造「韌性國家」，台灣的經濟、安全、民主都與牽動世界局勢的發展，不僅要延續去年所講的，讓台灣成為世界的台灣，更要「給世界一個更好的台灣」。