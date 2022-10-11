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桃園龜山紡織工廠定型機風管冒火　密閉式建築延燒3小時撲滅

▲桃園市龜山區長壽路一家紡織工廠今（11）日上午近10時許廠區發生大火，消防人員雲梯車架設水線灌救。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

▲龜山區長壽路一家紡織工廠11日上午近10時許廠區發生大火，消防人員雲梯車架設水線灌救。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區長壽路一家紡織工廠今（11）日上午突然冒出濃煙，隨即竄出火勢，因廠區堆放都是易燃等紡織品，桃園市消防局派出大批人員車輛前往館就，大火在上午10時許從1樓定型機風管冒出，20分鐘後控制火勢，但因易燃物品有復燃跡象，遲至下午1時許才完全撲滅，初步判斷現場並無人員受困，至於起火原因與損失正在調查中。

▲桃園市龜山區長壽路一家紡織工廠今（11）日上午近10時許廠區大火，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，這場火警在上午9時56分發生，消防局勤務中心接獲報案後，第一大隊立即派出6車、23名警消前往救援，起火地點是龜山區長壽路上的高砂紡織工廠1樓定型機風管，由於廠區是密閉式3層樓建築，消防人員從不同地點架起水線搶救。

▲桃園市龜山區長壽路一家紡織工廠今（11）日上午發生大火，消防雲梯車架設水線灌救。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

▲消防雲梯車架設水線灌救。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

因廠區堆積都是易燃的紡織品與機具，起火樓層是分租給另一家旭昇紡織，幸好消防人員在20分鐘內切出火線，迅速將火勢控制，下午1時26分左右完成殘火處理，經初步檢視，廠區內並無人員受困，消防局總計出動71名警消、24輛消防車與2輛救護車，至於起火原因實際損失部分則尚待鑑識人員調查釐清。

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