颱風活躍期來了！恐3颱接力模擬路徑曝　周末影響加劇

▲目前洋面上有擾動發展。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（11日）分享最新歐洲模式模擬圖表示，未來這1、2周除持續東北風外，就是低壓擾動發展，預期將進入一個生成活躍期，可能有2、3個颱風發展，是否會侵襲台灣，現在說還太早。天氣風險分析師李至晟則指出，周末要開始留意熱帶擾動，目前預測路徑較偏北，對台灣影響也更加顯著。

彭啟明在臉書提醒，要留意秋天的颱風，配合上東北風所產生的共伴效應，對東北部迎風面很容易造成異常降雨，安排活動上，地點選擇及雨備很重要。

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李至晟則指出，現在熱帶洋面上低壓帶比較活躍，目前在菲律賓東方跟關島附近都有擾動發展，菲律賓東方的擾動在這1、2天通過呂宋島進入南海時，就會先給台灣帶來一些水氣，因此預測周三起迎風面降雨又會開始增多，北海岸到宜蘭、花蓮又會回到秋冬常見的綿綿細雨天氣。

▲▼最新歐洲模式模擬擾動路徑圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

李至晟表示，不過，到了周末，就要開始留意關島熱帶擾動的發展動向，目前預測路徑比較偏北，大致趨向巴士海峽，也因此對台灣的影響更加顯著，可能整個台灣東側沿海、也就是北海岸到恆春半島都會轉成有雨的天氣。

李至晟說，另外，也可能進一步加強台灣附近東北風，詳細的降雨情況還要等擾動路徑更明確才能掌握；但目前看來，這周末北部、東半部地區天氣比較不理想，有安排出遊的朋友可能要準備雨天備案或延期。

李至晟指出，而受到水氣增多的影響，屆時中南部山區也可能午後陣雨發生，要等到下周一波比較強的大陸高壓下來，把擾動水氣往南推，台灣才又會恢復成東北季風天氣型態。

▼氣象局風場預報動態最新模擬周日熱帶系統動向。（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，周末要留意菲律賓低壓擾動發展，有機會發展成颱風，其機率慢慢提高，預估周末較靠近台灣，會來到呂宋島和巴士海峽一帶，目前預報北部、東半部有短暫雨，基隆北海岸和東北部有局部大雨，中南部為多雲到晴、午後有局部短暫雨。

至於熱帶系統是否可能與東北季風有「共伴效應」？張承傳解釋，下周可能有東北季風增強，但要看屆時颱風走到哪邊，要兩者配合上才有機會；有些模式預報颱風位置比較南邊，且東北季風較晚下來，變數比較大，還要觀察。