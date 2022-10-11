國家警報驚醒！凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

記者游宗樺、陳俊宏／台北報導
台灣東部海域今天（11日）凌晨3時24分發生規模5.9地震，全台有感，嚇醒不少睡夢中民眾，宜蘭縣、花蓮縣最大震度4級，中央氣象局也對宜蘭縣、花蓮縣發布「災防告警訊息」。對此，氣象局表示，這起地震和隱沒帶有關。
▼凌晨規模5.9地震驚醒許多人。（圖／氣象局）
氣象局地震測報中心技正林昭儀受訪指出，這起地震發生位置的地理構造，位於隱沒帶前緣，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊， 由於兩個板塊擠壓，有一些比較破碎地方，會有一些陷落情況，導致這區域比較常有地震發生。
林昭儀說，該地區最近一次地震是在今年1/3的規模6.0地震，和這起規模5.9地震位置、深度很接近；而從1983年以來，該區偵測到8次規模6以上的地震。
根據氣象局地震報告，這起規模5.9地震，震央位於東部海域，地震深度僅17.9公里，屬於極淺層地震，最大震度花蓮、宜蘭達4級，台北、新竹、南投、桃園3級，台中、台東、苗栗、雲林、彰化、嘉義2級，高雄、台南、屏東1級。
▲▼林昭儀受訪解釋地震成因。（圖／記者游宗樺翻攝）
【 第156號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年10月11日03時24分42秒
震央位置：北緯24° 東經122.2°
震源深度：17.9公里
芮氏規模：5.9
相對位置：花蓮縣政府東方 59.3 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平
3級：太魯閣、西寶
2級：花蓮市、鹽寮、水璉、銅門、磯崎
1級：秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：宜蘭市
3級：澳花、武塔、南澳、蘇澳、冬山、內城、南山、頭城
2級：牛鬥、大同、龜山島
● 新北市地區最大震度3級
3級：五分山、新北市、新店
2級：雙溪、萬里、五股、淡水、石門
1級：三貂角
● 臺北市地區最大震度3級
3級：臺北市
2級：木柵、陽明山
● 新竹縣地區最大震度3級
3級：關西
2級：五峰、竹東、峨眉、竹北市
● 南投縣地區最大震度3級
3級：奧萬大
2級：合歡山、日月潭、玉山、信義鄉、竹山
1級：埔里、國姓、魚池、名間、南投市
● 桃園市地區最大震度3級
3級：桃園市
2級：三光、中壢、新屋
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基、烏石坑、霧峰、臺中市、梧棲
1級：大甲
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：長濱、東河
1級：成功、海端、池上、利稻、鹿野、綠島、蘭嶼
● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
1級：彭佳嶼
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：南庄、鯉魚潭、三義、苗栗市、竹南
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、四湖
1級：水林
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、彰化市、大城
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路、民雄、太保市
1級：阿里山、義竹
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、六龜、旗山、楠梓、壽山
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、善化、佳里、新化、永康、七股
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、屏東市
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