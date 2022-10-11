國家警報驚醒！凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

記者游宗樺、陳俊宏／台北報導

台灣東部海域今天（11日）凌晨3時24分發生規模5.9地震，全台有感，嚇醒不少睡夢中民眾，宜蘭縣、花蓮縣最大震度4級，中央氣象局也對宜蘭縣、花蓮縣發布「災防告警訊息」。對此，氣象局表示，這起地震和隱沒帶有關。

▼凌晨規模5.9地震驚醒許多人。（圖／氣象局）



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氣象局地震測報中心技正林昭儀受訪指出，這起地震發生位置的地理構造，位於隱沒帶前緣，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊， 由於兩個板塊擠壓，有一些比較破碎地方，會有一些陷落情況，導致這區域比較常有地震發生。

林昭儀說，該地區最近一次地震是在今年1/3的規模6.0地震，和這起規模5.9地震位置、深度很接近；而從1983年以來，該區偵測到8次規模6以上的地震。

根據氣象局地震報告，這起規模5.9地震，震央位於東部海域，地震深度僅17.9公里，屬於極淺層地震，最大震度花蓮、宜蘭達4級，台北、新竹、南投、桃園3級，台中、台東、苗栗、雲林、彰化、嘉義2級，高雄、台南、屏東1級。

▲▼林昭儀受訪解釋地震成因。（圖／記者游宗樺翻攝）



【 第156號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：111年10月11日03時24分42秒

震央位置：北緯24° 東經122.2°

震源深度：17.9公里

芮氏規模：5.9

相對位置：花蓮縣政府東方 59.3 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：和平

3級：太魯閣、西寶

2級：花蓮市、鹽寮、水璉、銅門、磯崎

1級：秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：宜蘭市

3級：澳花、武塔、南澳、蘇澳、冬山、內城、南山、頭城

2級：牛鬥、大同、龜山島

● 新北市地區最大震度3級

3級：五分山、新北市、新店

2級：雙溪、萬里、五股、淡水、石門

1級：三貂角

● 臺北市地區最大震度3級

3級：臺北市

2級：木柵、陽明山

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：關西

2級：五峰、竹東、峨眉、竹北市

● 南投縣地區最大震度3級

3級：奧萬大

2級：合歡山、日月潭、玉山、信義鄉、竹山

1級：埔里、國姓、魚池、名間、南投市

● 桃園市地區最大震度3級

3級：桃園市

2級：三光、中壢、新屋

● 臺中市地區最大震度2級

2級：梨山、德基、烏石坑、霧峰、臺中市、梧棲

1級：大甲

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：長濱、東河

1級：成功、海端、池上、利稻、鹿野、綠島、蘭嶼

● 基隆市地區最大震度2級

2級：基隆市

1級：彭佳嶼

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：南庄、鯉魚潭、三義、苗栗市、竹南

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、四湖

1級：水林

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：員林、彰化市、大城

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：番路、民雄、太保市

1級：阿里山、義竹

● 高雄市地區最大震度1級

1級：桃源、六龜、旗山、楠梓、壽山

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度1級

1級：楠西、善化、佳里、新化、永康、七股

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、九如、屏東市