規模5.9地震全台有感　雙北桃彰「場址效應」有放大效果

▲陳國昌說，台北、新北、桃園與彰化等地因場址效應，地震有放大效果。（圖／記者許靖騏攝）



文／中央社

花蓮外海清晨發生規模5.9地震。氣象局地震測報中心表示，這個地區今年發生過3起規模5.5以上的地震，發生頻率是比往年多，但預估餘震發生不超過2天、次數也不多。

根據中央氣象局資訊，今晨3時24分發生芮氏規模5.9地震，地震深度17.9公里，震央在花蓮縣政府東方59.3公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣、宜蘭縣4級。

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氣象局地震測報中心主任陳國昌今天在記者會中表示，地震主因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊下，在交界處的歐亞大陸板塊上的增積岩體發生變形、破裂，引發地震；因為此區構造很破碎，餘震也不多。

陳國昌進一步說明，這個地區如果有餘震，可能僅1天、不超過2天，規模會是4.5以上；因為這裡地層破碎，要有餘震很快就會有，很快就會將能量釋放，再來就不容易發生。

陳國昌表示，此區今年規模超過5.5以上的地震已經有3起，發生頻率是比往年多，包含1月3日規模6.0、2月12日規模5.65、今天則是規模5.9；若就有統計以來（1973年）起，以震源周邊30公里統計，規模5.5以上地震包括今天才25次，規模超過6的有8次。

陳國昌說，雖然今天規模5.9而且是在外海，但全台有感，主要感受較明顯的地區是在中部以北；在台北盆地、新北市五分山、桃園北邊、彰化等地區則是因為場址效應，地震有放大效果。

陳國昌指出，年平均規模超過6的地震約2.5個，今年已經8個，規模5至6之間年平均是24至25個，今年截至今天已經達55個，較往年的平均值多了1倍多，且有很多是規模5.8、5.9，總釋放能量可能超過2個規模超過6的地震。

陳國昌提到，今年的地震活動還會持續、相當活躍，現在的活躍度已經是往年的2、3倍；也許台灣地震活躍期是從去年下半年開始，也許還會活躍2、3年再趨於平靜；但定義活躍期是之後再定義。

▲今（11）日凌晨發生規模5.9地震。（圖／氣象局提供）

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