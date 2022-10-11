不只飛彈！　邱國正：「實體的」越界就當第一擊

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長邱國正日前表示，中共已經改變現狀、毀掉海峽中線的默契，但我方也有紅線，只要共軍戰機等航空器飛入我方領空，就算「第一擊」，一定會反制。邱國正11日備詢時指出，以前界定打飛彈、砲彈是第一擊，但中共的無人機現在「有事沒事就越界」，因此不管是無人航空器還是其他，只要是實體的（越界），就當作是第一擊。

行政院長蘇貞昌今到立院施政報告，蘇揆率領內閣部會首長列席備詢，近期兵役成為討論焦點，國民黨立委鄭正鈐質詢時指出，政院對於役期延長多久還未鬆口，什麼樣情況下會動員到後備軍人？對此，蘇貞昌回應，役期修正牽動很多部會，牽涉到人民就業、就學部分，因此需要各部會講好、一致了才做宣布。

鄭正鈐也指出，邱國正日前曾說，中共軍演讓海峽中線默契不見，兩岸第一擊定義改變。這是否代表兩岸產生戰爭風險大幅度提高？

對此，邱國正表示，國軍一直都在避戰，以前界定打飛彈、砲彈是第一擊，但中共的無人機現在「有事沒事就越界」，造成國軍很大的困擾，因此不管是無人航空器還是其他，只要是實體的（越界），就當作是第一擊，國軍這樣界定，雙方在調整，並沒有要重大改變。