義務役期何時延長？　邱國正：最快後年元旦

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌11日赴立法院備詢，由於近來兩岸關係緊張、對岸繞台軍演不斷，立委鄭正鈐問及義務役延長時程的問題，國防部長邱國正說，役期部分，還在研議中，但有個規定是如果今年宣布，不管是1月到12月宣布，也要等到後年的元旦才能做，1年的界定是這樣，所以當初才會說希望年底前。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



鄭正鈐質詢時問及，義務役的役期要延長，什麼時候會宣布只說年底。不管延長1年或是2年，在軍員不夠的時候，什麼情況下會動員到後備軍人？

蘇貞昌表示，役期的宣布不是一個國防部的事，牽涉到人民工作、就學等方面，所以必須各部會講好一致。第1，要談好怎麼做、要多長；第2，如果是明年要實施，當然今年底以前就要宣告，因為要有1年以上的預告，如果是後年實施，那就明年宣布，不會今年底宣布，所以還沒談好前講什麼時候宣布，國防部長不可能這樣宣布。

邱國正說，台灣政策法還沒通過，就算通過的話，不會淪為美軍的地方。役期部分，還在研議中，但有個規定是如果今年宣布，不管是1月到12月宣布，也要等到後年的元旦才能做，1年的界定是這樣，所以當初才會說希望年底前。

而動員的問題，邱國正說，一直是避免戰爭，中共也在改變，現在都以無人機沒事就越界，造成我們很大困擾，所以我們把無人航空器當作「第一擊」，這樣界定，雙方都在調整，沒有想要重大改變。