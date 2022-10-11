盧秀燕合體高虹安「十指緊扣」　柯建銘︰怎會如此對待林耕仁？

▲盧秀燕合體高虹安掃街。（圖／記者許權毅攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前與民眾黨新竹市長參選人高虹安合體，一同在台中建國市場進行考察，兩人互動熱絡、甚至十指緊扣，也引起外界對於藍白合的猜想，對此，民進黨團總召柯建銘11日表示，盧秀燕此舉是敗象已露，「此舉置蔣萬安於何地？對自己人林耕仁的態度如此，演什麼戲？有加分？選民看不懂，林耕仁不怨嘆？何致如此？」

柯建銘表示，蔡其昌戰力十足、從不失言。且這段期間，媒體上只見其昌造勢一場接一場，將士用命，氣勢如虹，「有2015我返鄉選舉逆勢轉勝之場景，其昌正複製中，我心中澎湃不已。其昌之鬥志、努力看得見，會贏的，我有信心！」



柯建銘表示，當時黨團在重大政治議題判斷時，蔡其昌是自己必請教、傾聽的對象，受益良多，「蔡其昌有領袖氣質，有賴清德副總統、潘孟安縣長之風，實不可多得之幹才，有他在，疑難雜症必迎刃而解，翻轉中台灣、創造幸福，非其昌莫屬！」

柯建銘分析，8日盧秀燕到新竹力挺林耕仁，好話說盡，大聲喊出「唯一支持」，隔日在台中接待民眾黨高虹安，互唱雙簧。說什麼城市考察，盡地主之誼，「被問及高委員抄襲資策會研究期刊的問題，既閃躲，又矛盾，對自己人林耕仁的態度如此，演什麼戲？有加分？選民看不懂，林耕仁不怨嘆？何致如此？」

柯建銘指出，政治謀大位、要當領導者，貴在開大門走大路。堂堂之師，器宇軒昂才對，而非斤斤兩兩菜市場般的計較，為自己謀利，為自己的利益犧牲同志，做政治計算。講什麼主人待客之道，共編虛假之語，「今日林耕仁，明日高虹安」，騙人騙己而已，「飽受威脅的盧市長：信心動搖，敗象已露。」

對於盧秀燕、高虹安合體，柯建銘分析，不外乎「其昌已強，秀燕轉弱」，情急之演而已。怕白色選票流向綠營，需柯文哲救援，高虹安代打亦可，「但此舉致蔣萬安於何地？分裂的KMT，弱勢的朱主席，隨人顧自己，政治人物之虛假、自私，是犯大忌的，這樣如何連任？如何謀大位？」



柯建銘表示，如此互相取暖，溫度有限，最難為、五味雜陳的還是國民黨新竹市長參選人林耕仁，「一來一往中失算、失格的是盧市長，團結的民進黨對抗分裂的國民黨，其昌加油，台中加油！我們一起來翻轉中台灣，共創幸福進步！」

至於幫不同政黨參選人站台，盧秀燕表示，自己一直都與高虹安認識多年，加上自己一直都希望選舉是「正面選舉」，希望能夠是君子之爭，保有運動家精神，所有參選人都會給予祝福甚至是協助，也透露不只是高虹安，還有別的參選人希望來台中考察，不管是誰要來，包含總統、副總統等等，只要時間許可都很歡迎。