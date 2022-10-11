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地震毀537骨灰罐！台東縣府鹿野鄉公所合辦法會　撫平鄉親傷痛　

▲台東縣府與鹿野公所合辦慰靈法會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府與鹿野公所合辦慰靈法會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

9月17日晚間9點41分台東發生規模6.4地震，造成鄰近震央的鹿野鄉納骨塔災損嚴重，在1至3樓的2200個櫃位，約有5分之2受損，537位先人的骨灰骸罐受影響，台東縣政府與鹿野鄉公所於10日在鹿野鄉慈恩堂，舉辦台東縣0918地震縱谷線聯合祈福慰靈啟建一天大法會。

縣長饒慶鈴表示，此次地震強度相當大，公家及私人財產損害皆相當嚴重，造成鄉親們生活上諸多不便，縣府在災後就一直努力的傾聽並做好災後復建及爭取各方資源挹注，天災無法預測，但以最快速度做好復原工作是縣府的職責，這部分縣府與鹿野鄉公所會做為民眾的後盾，也會給予鄉公所在復原經費上的支持。

▲台東縣府與鹿野公所合辦慰靈法會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，因地震造成民眾心靈的痛苦亦不能輕忽，如鹿野納骨塔537位先人的骨灰骸罐受影響，其中破損的計有134個，許多鄉親一直掛念先人英魂會無法安穩，所以特地舉辦法會，期許能安定先人英魂及撫平鄉親們精神上的傷痛。

祈福慰靈法會計擺設了108桌普桌，供養桌15桌，犒軍桌3桌，供品相當豐盛，參與法會的鄉親也多達5百多人，有民眾表示，原以為只是擺幾張供桌的小型法會，沒想到比清明法會還盛大隆重。祈福慰靈法會結束後，所準備的供品捐贈社福團體及有需要的家庭。

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