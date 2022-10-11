凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　同震央少見大規模地震

▲今日凌晨發生規模5.9地震。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日03:24台灣東部海域發生規模5.9地震。中央氣象局地中心主任陳國昌指出，本次地震震央位置與今年1月3日發生的規模6地震震央相同，該地區最大一次地震為2002年3月31日規模6.8地震，同震央方圓30公里內，50年內規模5.5以上地震只有25個，規模6以上地震僅有8個。

今日03:24台灣東部海域發生規模5.9地震，地震深度17.9公里，最大震度花蓮、宜蘭4級，新北、台北、新竹、南投、桃園也有3級。

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陳國昌表示，本次地震震央與今年1月3日發生的規模6地震震央相同，地震為「點破裂」，主因為板塊隱沒，導致真跡岩體破碎。該區地震也會使大台北有明顯場址效應。

該地區方圓30公里內，50年以來規模5.5以上地震只有25個，其中有8個超過規模6，最大規模為2002年3月31日規模6.8地震，當時台北101還在建造中，地震也導致51樓正在作業的吊臂墜落，造成5死6傷。

陳國昌指出，今年1月3日發生規模6地震，當時就推測可能進入地震活躍期，現在來看確實如此，今年規模6以上地震已有8個、規模5到6地震已有55個，都比平均數多出兩三倍。

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