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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中籲特斯拉總部駐台北　蔣萬安：凸顯對國際事務的無知

▲▼蔣萬安時事聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安時事聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

特斯拉執行長馬斯克先前建議，台灣應變成中國的一個特別行政區，民進黨台北市長候選人陳時中第一時間未表達抗議，後來「急轉彎」提出抗議，再發推文呼籲馬斯克應考慮將總部設在台北，讓他真正認識台灣。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中的發言，就是凸顯他對國際事務的茫然無知。

陳時中日前針對馬斯克的談話表示，馬斯克是一個成功的企業家，對於馬斯克的建議「還要再討論」，但隨後也改口說馬斯克說法不智，要嚴正抗議。9日更在推特以全英文推文表示，馬斯克應考慮將總部設在台北，在他真正的理解、認識台灣之後，他即不會再有相同的論述。

蔣萬安今（11）日受訪時表示，陳時中在面對馬斯克言論的第一時間，他說還要再討論，後來馬上改口，現在又發推特文，根本是凸顯了他對國際事務的茫然無知。

此外，對於蔣萬安8日出席論壇針對氣候變遷發言提出，深蹲20下換一次免費公車搭乘，引發熱烈討論，陳時中諷刺，「他的政見都以講笑話為先吧」，在體育的場合可以深蹲，一般的場合沒有必要。蔣萬安回應，如果大家還原他當天論壇的發言，應該可以很清楚知道，他是用國外例子強調全民參與，現在卻被扭曲成他的政見，他哭笑不得。
 

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