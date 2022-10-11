茶博「千人擂茶」歡度國慶　南投縣府：前3天湧16萬人次

▲南投茶博會「千人擂茶」活動於國慶日登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶業博覽會招牌活動之一的「千人擂茶」活動，於10日國慶日當天登場，近千人齊聚中興新村大操場上，老中青三代賣力擂茶、體驗客庄擂茶樂趣，氣氛非常歡樂。

現場參加活動的民眾依照指導老師的示範，依序將茶葉、花生、芝麻、玄米等材料倒進擂缽，並以擂棍研磨成粉；有些爸媽讓小朋友全程獨自體驗擂茶、在一旁拍照錄影，也有一家四口分工合作：有人倒材料、有人負責研磨，最後倒入熱水攪拌均勻，全家開心享用美味又養生的擂茶。

帶著2個孩子參加擂茶活動的朱媽媽說，平常忙於工作，得知茶博會有辦客家擂茶活動，便報名參加、讓小朋友體驗擂茶樂趣，同時也認識客家文化。

縣長林明溱、立委許淑華、縣府農業處長陳瑞慶、觀光處長陳志賢、南投縣農會總幹事曾明瑞都到場，上台示範擂茶流程同樂；許淑華提及，茶博會每天都湧入非常多人潮，如第一天晚上的民歌活動就有萬人到場聆聽，而南投客家族群近9萬人，舉辦千人擂茶活動能讓更多人有機會認識客家文化。

林明溱表示，茶博會期間每個假日都會推出主題活動，截至國慶日進入第3天，有超過16萬人次造訪，希望繼續為各式南投好茶及農特產帶動買氣。