中興新村街道巷弄長太像　茶博遊客2小時找不到車...警神救援

▲民眾趁國慶連假出遊逛茶博，卻忘記車停在哪，中興警方神速尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

50歲黃姓男子趁國慶連假到中興新村茶葉博覽會遊玩，傍晚要回家時卻忘記停車地點，慌忙跑進中興警察分局中興派出所請求協助，現場另1對老夫婦也表示找不到車子；中興所警員施俊男與府西所警員陳弘霖執行聯合巡邏勤務，立即在轄內街道尋找，分別在5分鐘內就幫黃男和老夫婦找回各自的座車，得以順利返家。

中興警分局指出，黃男於連假首日的8日報案時稱，當天到南投中興新村茶葉博覽會遊玩，將車停於會場附近，要回家時卻忘了車停在哪，在附近遶了2小時還是遍尋不著，只好到派出所求助；經警方騎巡邏機車載報案人於茶博會場、光華國小附近沿街查看，5分鐘內就在南投市光華四路一街尋獲其休旅車。

另1對老夫婦剛好看到員警協助民眾找到座車，也上前表示他們將車停在茶博會場附近，已尋找1小時還是找不到，天色漸暗，因為非本地人，只好向警方求助；警方同樣不到5分鐘就在光榮南路口找回老夫婦的自小客車，讓2位報案民眾都鬆了一口氣，並對於警方的及時幫忙頻頻表達肯定與感謝。

中興警分局長洪政崴表示，中興新村街道景象在外地人看起來均大同小異，常因一時慌張就忘記車停何處，提醒前來遊覽時，如將車輛停放在不熟悉路段或停車場，可先記下附近清楚地標，或以手機拍照留存背景，以免找不到愛車又損失寶貴時間。