世界茶博會8日登場　接駁車、規劃路線和交管資訊看這裡

▲南投世界茶博會將於國慶連假登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府訂於10月8日至16日在中興新村舉辦「2022南投世界茶業博覽會」，中興警分局為確保整個活動期間轄區內交通順暢與安全，除配合主辦單位規劃相關接駁車停車場，並公告部份交通管制路段，籲請各地前來參觀的遊客，屆時將車輛停放至接駁站停車場，並多加搭乘活動接駁車前往會場及配合警方道路管制措施，以維交通順暢。

分局指出，活動接駁車、前往茶博規劃路線及交通管制措施如下：接駁車資訊以主辦單位公告為主，服務日期為10月8、9、10、15、16日，每天時間自8點30分至晚間6時15分（約20分鐘一班，休息時間11點40分至13時），上下車地點為「縣立棒球場省訓團站中興體育場會場站」。

▲▼中興警分局於2022世界茶業博覽會期間，將加強展場周邊交通管制與疏導。（圖／記者高堂堯翻攝）

前往茶博規劃路線方面，北部民眾可參照「國道3號中興交流道→右轉省府路→中興圓環→右轉中正路或光華路→左轉中學路→會場」；南部民眾可循「國道3號南投交流道→左轉半山坑連絡道→左轉華陽路→左轉祖祠路→直行接中興路→直行中正路→右轉中學路→會場」。

茶博會場周邊停車場包括光華七路、光華八路、光華路第一市場、光華十路及小巨蛋體育場停車場（包含大型停車場在內）、縣立棒球場，均設有停車位；另今年光華路段（自光華二路口起至光華七路口），除轉彎處、公車停靠站，特別開放單側（西側）路邊停車，並於進入茶博會場的沿線道路（省府路、中興路、中正路、中學西路等）設置指引、接駁站及停車場道路二側看板，引導自行開車民眾停放。

分局另針對轄內中正路與中學路口、中正路與光榮西路口、東閔路與中興路口及省府路與東閔路等周邊易壅塞路，視實際交通狀況及車流適時調整號誌，並籲請團體組大型遊覽車，於大停車場或適當地點停妥後，再讓乘客下車進入茶博會展場，避免造成外環道路之交通阻塞，也請前來參觀之遊客及車輛，遵守現場員警的指揮，以維護活動期間中興會堂周邊交通順暢與安全。