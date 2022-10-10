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茶博千人茶會吸2000茶粉　農糧署：本屆業績可望達歷屆最高2億元

▲南投茶博會千人茶會準備350茶席，逾2000人共享茶香。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投茶博會千人茶會準備350茶席，逾2000人共享茶香。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶業博覽會焦點活動「千人茶會」9日下午在中興新村大操場盛大開幕，吸引許多愛茶民眾參加，逾2千人坐在青青草地上，分別圍坐350組茶席品茶香、聽樂音，氛圍浪漫溫馨。

縣長林明溱、立委許淑華、農糧署長胡忠一、縣議員洪浩原等人都出席共襄盛舉，主辦單位也出動空拍機鳥瞰2000民眾席地品茶的盛況。

胡忠一表示，縣府辦理茶博會12屆以來，一年比一年盛大，銷售金額從2千餘萬逐年成長至前年的1億餘萬，今年業績更可望突破2億，對茶產業助益良多，未來除將持續協助縣府辦理，也會與農委會一起加強自設場館內容，讓民眾更了解茶產業及農村經濟。

▲南投茶博會千人茶會準備350茶席，逾2000人共享茶香。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，去年茶博會因疫情停辦，今年又因兩岸及國際情勢影響，茶葉滯銷情況嚴重，近期疫情略為趨緩，縣府籌措經費，配合農委會等單位補助，共投入逾2800萬元，打造31個場館、規劃逾350個攤位展售茶葉及農產相關產品；另巧克力咖啡節也投入逾千萬元，整體規模更甚往年，農委會今年也援依歷屆慣例，配合活動規劃自設農村好物等場館宣傳農村經濟及水保等成果，讓活動更多元豐富。

▲南投茶博會千人茶會準備350茶席，逾2000人共享茶香。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，茶博活動至16日截止，目前正是採購茶葉好時機，歡迎呼朋引伴一起到南投喝茶、買茶，喝咖啡、吃巧克力。

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