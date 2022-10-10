常民工藝關係學特展與茶博同步登場　體驗手作茶器還能抽獎

▲工藝中心副主任江瑞燐（左3）與水保局長李鎮洋（左4）共同體驗珍珠奶茶之柿汁刷染活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶博會在國慶連假熱鬧開幕，國立台灣工藝研究發展中心也特別在茶博會場同步推出「茶與器–常民工藝關係學」展覽，帶領民眾賞工藝、品茶香，共同品味台灣在地的飲茶文化。

工藝中心於10月8日開展日辦理專場導覽，中心主任張仁吉表示，展出作品主要來自工藝中心與農業委員會水土保持局扶植「農村社區工藝」成果創作，用「在地的器」喝「在地的茶」，共同形塑台灣風味的飲茶生活文化；現場也展出「台灣綠工藝Taiwan Green Craft」認證相關茶器產品，並邀請到日本福島縣三島町之地方工藝共襄盛舉。

▲農村社區工藝成果創作─用「在地的器」喝「在地的茶」。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

中心指出，民眾來觀展還能參加抽獎，並參與茶盤陶板塑形、藍染紮染手帕、柿染陶土吸水杯墊、茶則製作技法等多種工藝示範與體驗活動，不但能製作專屬於自己的茶器物，還能學習職人精神。

▲小朋友參與「喝茶的理由」抽獎活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

張仁吉說，本次展覽從常民的茶器反應當代的社會價值：包括生活美學、生活形式、生活哲學，鼓勵減少塑膠器物的消費使用，共同以茶周邊的生活工藝美器構成飲茶的新生活風格，並以手作的綠色盛器來豐富台灣茶飲的生活品味，在創造與使用過程中逐步塑造台灣在地生活的哲學，追求尊重大地與永續經營的共好，歡迎民眾在茶博期間（至10月16日止）前往「茶與器–常民工藝關係學」展館。