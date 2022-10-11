快訊／次世代疫苗18歲↑全開、連假後首日狀況　指揮中心14:00說明

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/11）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。經歷連續兩週疫情升溫，昨天終於出現單日病例低於上週同日，出現下降趨勢，而今天是國慶連假首日，是否出現連假效應，後續狀況都有待觀察；另今日次世代疫苗開放18歲以上民眾全面接種，相關接種狀況預期記者會中說明。

中央流行疫情指揮中心昨（10）日公布新增3萬2068例本土個案，較昨天少1萬2389例，減少27.9%；較上週一少了1309例，減少3.9%，中斷連續14天的上升潮。發言人莊人祥受訪時表示，連假期間看診人數較少，若週二、週三病例無增加趨勢，才可以說是「高峰過去了」，後續連假效應仍有待觀察。

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▲擴大納入18-49歲民眾接種次世代疫苗。（圖／指揮中心提供）

莫德納BA.1雙價疫苗先前兩階段已經開放到50歲以上民眾，指揮中心今起起擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

王必勝日前說明，新增第三階段對象符合資格約930萬人，當中有152萬人近期確診需暫時扣除，總計有近780萬人可於下週二起接種次世代疫苗。

莊人祥表示，由於50歲以下族群還沒有開放接種第二追加劑（第四劑），本次符合次世代疫苗資格者大多數是接種完第三劑準備接種第四劑者（約808萬人），另有少部分屬於僅打完基礎劑（約121.8萬人）可以接種第三劑。