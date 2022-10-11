二十大前北京、上海疫情失守　BA.5.1.7全境蔓延單日新增2089例

▲大陸採取「動態清零」防疫政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大臨近，大陸疫情蔓延，廣東韶關首次檢出Omicron BA.5.1.7進化分支。通報顯示，10日新增本土個案2089例，其中上海新增28例、首都北京新增14例，中國國家博物館今（11）日宣佈臨時閉關。

據大陸國家衛健委通報，10日新增本土確診427例、本土無症狀1662例，累計新增2089例個案。其中，內蒙古疫情最為嚴峻，共新增陽性病例782例，當地日前通報了大陸首例Omicron BF.7進化分支感染個案。

新疆感染數量僅次內蒙古，單日新增確診個案82例、無症狀患者375例，累計新增457例。截至10日24時，新疆維吾爾自治區現有本土確診病例209例；本土無症狀感染者1861例。

另外，廣東韶關亦檢出Omicron變異株BA.5.1.7進化分支，在當地造成傳播。官方坦承，新變異毒株傳染性極強，對防疫帶來嚴峻考驗。

▲嚴格的防疫政策下，大陸不少餐廳難以經營而倒閉。（圖／記者蔡儀潔攝）

首都北京在祭出嚴格入京管控下，仍面臨疫情再起。據通報，北京10日新增14例陽性個案，分別是13例確診、1例無症狀感染者。中國國家博物館今早宣佈，根據市疫情防控工作要求，自今日起臨時閉館，何時開放另行通知。

上海疫情也同樣升溫，10日則新增本土確診病例4例和無症狀感染者24例。網路瘋傳「上海全市中小學下週停止線下教學、改上網課」。對此，官方回應稱，在疫調排查過程中，有的學校依據疫情防控相關要求，暫停線下到校上課，啟動線上教學。