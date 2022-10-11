半年破1萬人染疫亡　台大專家：今年是台灣新冠災難年

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半年破1萬人染疫亡　台大專家詹長權：今年是台灣新冠災難年

記者黃翊婷／綜合報導

台大公衛學者詹長權10日表示，「2022年是台灣新冠肺炎的災難年」，在台灣的疾病歷史上，從來沒有一個疾病和新冠肺炎一樣，在短短不到半年的時間裡造成全國30％人口感染、超過1萬人染疫死亡，「2022年新冠肺炎可能是台灣第五大死因。」

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內防疫政策及邊境管制正在逐步開放。（資料照／記者林敬旻攝）

詹長權10日以《新冠肺炎災難年的國慶演說內容》為題，在臉書PO文中提到，今年是台灣新冠肺炎的災難年，依據指揮中心統計，2020年至2022年10月9日，國內累計共有683萬6066例本土確診病例和1萬1511例本土死亡病例，「值得注意的是，其中新冠確診總人數是全球第19高」，而代表疫情嚴重性的確診和死亡總累計數，都是從今年5月初到10月上旬短短160多天內所累積的「惡果」。

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詹長權指出，在台灣的疾病歷史上，從來沒有一個疾病和新冠肺炎一樣，在短短不到半年的時間裡造成全國30％人口感染、超過1萬人染疫死亡，「2022年新冠肺炎可能是台灣第五大死因」，超越糖尿病、高血壓性疾病等等，也可能超越國人十大癌症中每一種癌症的死亡數。另外，他也提到，台灣現有的防疫指揮系統和執行中的防疫措施，無法將疫情壓制在「低感染數和低死亡數」的狀況下，並與病毒共存，期望政府能提出防疫新思維、新指揮、新系統、新方法，來控制住這一波高殺傷力的疫情。

10/10新增病例。（圖／指揮中心提供）

▼▲10日新增3萬2068例本土個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼10/10本土病例分析 。（圖／指揮中心提供）

關於國內目前的疫情狀況，指揮中心10日公布新增3萬2068例本土個案，相較於9日少了1萬2389例，約減少27.9％；較上週一（3日）少了1309例，約減少3.9％，中斷連續14天的上升潮。

指揮中心發言人莊人祥10日表示，週一通報數字本來就比較低，主要是因為週日看診數較少。但相較過去一週新增病例數都比上週同期增加，10日卻反常降低，莊人祥解釋，可能是本週一剛好發生在3天連假之間，前2天通報病例數上升，但幅度已經趨緩至2至3％，10日則是直接減少，不排除是開診院所少所致。

莊人祥表示，連假後幾天都常會有病例增多現象，稱之為「連假效應」，過去每週二、週三都是病例高峰，本週也會持觀察是否又再創新高，若之後幾天通報病例數與上週相比都是下降趨勢，才能真正算是高峰過去了，後續還有待觀察。

指揮中心也再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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