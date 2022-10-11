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北市莫德納次世代今9點開放預約　5.1萬名額滿18歲就能打

記者黃翊婷／綜合報導

日本今日（11日）重新開放自由行與免簽證入境，並取消每日入境人數上限，許多未打滿3劑的民眾開始搶打疫苗。台北市衛生局從10月11日至14日開放第33期新冠疫苗預約，提供超過8萬個名額，其中包含5.1萬個莫德納次世代疫苗名額，預計接種日期為10月17日至23日。

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾搶打莫德納次世代疫苗。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關。）

台北市第32期新冠疫苗預約總計提供3.7萬餘劑莫德納次世代疫苗，截至10月7日中午12時已全數預約額滿。考量到民眾施打疫苗的意願十分踴躍，台北市衛生局表示，第33期預約將於10月11日（週二）至14日（週五）上午9時至晚上9時開放，提供疫苗種類包含幼兒莫德納、兒童莫德納、莫德納、莫德納次世代雙價、幼兒BNT、兒童BNT、BNT（12歲以上）、Novavax及高端疫苗，預計接種日期為10月17日至23日。

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至於提供名額，台北市衛生局公告，第33期預約提供超過8萬個名額，其中莫德納次世代疫苗約有5萬1000個名額；另外，台北市33家醫院特別門診也提供超過2萬6000個名額，莫德納次世代疫苗10月17日至23日醫院特別門診亦提供近1萬5000個名額，歡迎民眾多加利用並踴躍預約接種。

▲▼10/5擴大納入18-49歲民眾接種次世代疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲18至49歲的民眾也可以接種莫德納次世代疫苗。（圖／指揮中心提供）

台北市衛生局提醒，國內目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，加上防疫政策及邊境管制逐步開放，期望符合接種資格但尚未完整接種疫苗者儘速預約，以降低感染新冠肺炎造成的重症、住院、死亡及發生MIS-C風險。

中央流行疫情指揮中心也呼籲，我國自10月11日起開放18至49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為「與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週（84天）」，建議相關族群儘速前往預約接種。

更多相關接種訊息可查閱「台北市衛生局新冠肺炎疫苗接種預約系統」網站。

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