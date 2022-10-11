　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新人結婚前女友鬧場討「分手費222萬」　新娘霸氣：給133萬讓給你

新人結婚前女友鬧場討「分手費222萬」　新娘霸氣回：給133萬讓給你

▲前女友大鬧男子婚禮。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日在大陸有一對新人結婚，新郎前女友在會場開罵，「我肚子裡還有你的孩子，你憑什麼要和別人結婚。」還跟他要50萬人民幣（約新台幣222萬）的分手費。新娘霸氣回嗆，「你給我30萬（約新台幣133萬），我讓給你。」

《搜狐》報導，大陸一名30歲的朗姓男子，談過2次戀愛。朗男說，「當時我前女友已經懷孕了，我以為我們能夠走到最後，但沒想到最終我們卻因為聘金的問題沒談好，最終還是離婚了，那時候我的準岳父母，要求給90萬（約新台幣401萬）聘金。」因為他們覺得女兒年紀小還是未婚懷孕，如果不要那麼多聘金說不過去。

儘管朗男求他們能降低聘金數目，前女友的父母還是不答應，朗男說，「前女友也感到很無奈，也希望自己的父母不要要求那麼高，但是她父母決定的事情沒人能阻擋得了，所以當時她也只好聽從父母的話。」而最後他因為給不起那麼多錢只好分手。

當時朗男每天藉酒消愁，父母為了讓兒子走出傷痛，幫他安排了相親，他因此認識現在女友小雅。朗男表示，小雅人好又善良，「最主要是她父母也很喜歡我，也沒有提出什麼天價聘金，所以小雅和她的家人都特別的通情達理。」2人在一起5個月就步入禮堂，婚禮當天有許多親友到場，「雖然我對眼前的這個女人不是真愛，但是她人很好，娶到她保證能夠很幸福。」

當他跟小雅準備喝交杯酒時，前女友開嗆在台下開嗆，「渣男，你怎麼可以這樣對我？我肚子裡還有你的孩子，你憑什麼要和別人結婚，你這樣做對得起我和肚子裡的孩子嗎」朗男回說，「是你家裡要求太高，要求90萬（約新台幣401萬）聘金，換做誰誰都給不起，我給不起你也不肯嫁，我只能娶別人。」

前女友表示，401萬的聘金是要感謝父母養育她到大，不料他卻不願意給，「既然你現在也娶了別的女人，那麼你必須要給50萬（約新台幣222萬）分手費，不然我不讓你順利結這個婚。」

小雅回應，「試問一下，哪個男人會花90萬（約新台幣401萬）娶一個老婆？他現在娶我也就花10萬塊（新台幣44萬元）而已，你身上有什麼優點？」在她看來，前女友不該阻礙朗男的婚姻，「因為每個人都有選擇愛情的權利，作為他的妻子我覺得他的行為並沒有錯，錯的是你們，如果你不甘心，那你給我30萬（約新台幣133萬），我把他讓給你。」

最後，在場的賓客開始數落前女友，讓她感到很丟臉，於是她離開了婚禮會場，朗男表示，女友的行為讓他很感動，他一定會好好對待她。

延伸閱讀
直擊秘會1／18萬職缺「招嘸人」　20家高檔飯店老總十萬火急組自救聯盟
直擊秘會2／僑生留台工作申請「狂退件」　餐旅人才流失業者痛心
直擊秘會3／產業問題碰上選舉沒人理　旅館公會：請勞動部即刻救援

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　小禎親回應了
KID火鍋店出面道歉！　吐「試營運」差異
橘色惡魔合體北一女比愛心！185cm高帥弟「羞站原地」
19歲弟長息肉！每天「愛吃1食物」　醫傻眼：未來一定變大腸癌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

91歲北大教授自爆「超狂5位數」退休金：每月工資1年花不完

新人結婚前女友鬧場討「分手費222萬」　新娘霸氣：給133萬讓給你

快訊／國台辦回應蔡英文雙十演說：這篇講話繼續堅持「兩國論」歪曲兩岸

美升級半導體等領域進出口管制政策　陸商務部：典型的科技霸凌

陸房市低迷　傳國有大行被令「加大支持房產融資」一年至少4500億

「願尋找台海和平方法？」　田飛龍：民進黨考量年底選舉壓力

陸一款時尚女裝致癌物超標20倍　特殊條件下產生改變DNA化合物

李奧納多批中國濫捕破壞海洋　陸官媒：中國人吃魚「靠自己養」

20大前疫情升溫　陸官媒：躺平沒有出路「堅持動態清零」

抵抗外在威脅「加速量產軍武」　宋忠平：掏空台灣納稅人錢包

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

金門舞團唱《梅花》祝國慶　小鄧麗君+軍事舞步超特別

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

91歲北大教授自爆「超狂5位數」退休金：每月工資1年花不完

新人結婚前女友鬧場討「分手費222萬」　新娘霸氣：給133萬讓給你

快訊／國台辦回應蔡英文雙十演說：這篇講話繼續堅持「兩國論」歪曲兩岸

美升級半導體等領域進出口管制政策　陸商務部：典型的科技霸凌

陸房市低迷　傳國有大行被令「加大支持房產融資」一年至少4500億

「願尋找台海和平方法？」　田飛龍：民進黨考量年底選舉壓力

陸一款時尚女裝致癌物超標20倍　特殊條件下產生改變DNA化合物

李奧納多批中國濫捕破壞海洋　陸官媒：中國人吃魚「靠自己養」

20大前疫情升溫　陸官媒：躺平沒有出路「堅持動態清零」

抵抗外在威脅「加速量產軍武」　宋忠平：掏空台灣納稅人錢包

18歲騎士「夜衝武嶺」迎國慶曙光！疑打瞌睡自撞　墜16米深溪谷亡

她數好市多洗衣膠囊少一顆！網嘆「這麼算計不辛苦？」掀2派論戰

月薪35K該給父母多少「孝親費」？　網勸：先養活自己吧

91歲北大教授自爆「超狂5位數」退休金：每月工資1年花不完

德國正妹訓犬師「基礎訓犬」第一課　如何教狗正確使用尿布墊

新人結婚前女友鬧場討「分手費222萬」　新娘霸氣：給133萬讓給你

屏東售「晴天娃娃屋」400萬起：已處理乾淨　內行人揭恐怖真相

影／YouTuber住泰國鬧鬼飯店 拍下睡覺狂吼疑被鬼壓床

吳卓林街頭領糧、房祖名搭勞斯萊斯！　網嘆「同父不同命」灌爆成龍微博

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死64傷　歐盟及北約痛批

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

大陸熱門新聞

國台辦正告民進黨：台獨是絕路外人靠不住

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

半年不用洗髮精！禿頭男長出黑髮

白目爸狂搖吊橋　害女兒摔倒墜入空隙

北大教授自爆「5位數」退休金引議

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

中國唯一圈養雄兔猻噎死！

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

少女返鄉被拐走　反將人販給賣了

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

李奧納多批濫捕　陸官媒：中國人吃魚自己養

陸一款時尚女裝致癌物超標20倍 特殊條件下產生改變DNA化合物

加速量產軍武　他諷：掏空台灣納稅人錢包

更多熱門

相關新聞

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

一名奉子成婚，孤身從台北遠嫁到高雄的女網友感歎，與前夫長達7年感情和陪伴他創業的共患難，竟不敵越南女大生的甜言蜜語，要不是自己意外打開丈夫手機，根本不知道對方在外有小三，而老公與小三不堪的對話，更像是對她多年付出的最大諷刺。

男友稱患無精症　她月經沒來崩潰

男友稱患無精症　她月經沒來崩潰

飯店大缺人　業者籲引進移工：沒人幫我們講話

飯店大缺人　業者籲引進移工：沒人幫我們講話

18萬職缺招嘸人　20家飯店喊引進移工

18萬職缺招嘸人　20家飯店喊引進移工

人妻遭小姑家暴　公公撂話砍死：害死我兒

人妻遭小姑家暴　公公撂話砍死：害死我兒

關鍵字：

周刊王聘金

讀者迴響

熱門新聞

捕獲野生周星馳「白髮＋皮包骨」認不出

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

47歲林志玲「嘟嘴」被炮　網友反應一面倒

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

Ella媽脫口問小禎：不是人妖吧？

KID火鍋店遭控「A5和牛調包」　宣佈：退回試營運模式

19歲弟長息肉！每天「愛吃1食物」醫傻眼

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

Ella媽媽留言「不是人妖吧」惹議　小禎親自出面回覆了

超辣女巫賣陰莖蠟燭　靠愛情咒年入550萬

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

小甜甜布蘭妮「海邊全裸」脫光光！

「台灣7藝人」國慶日霸氣發聲！祝賀文被讚爆

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面