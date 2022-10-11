新人結婚前女友鬧場討「分手費222萬」　新娘霸氣：給133萬讓給你

▲前女友大鬧男子婚禮。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

近日在大陸有一對新人結婚，新郎前女友在會場開罵，「我肚子裡還有你的孩子，你憑什麼要和別人結婚。」還跟他要50萬人民幣（約新台幣222萬）的分手費。新娘霸氣回嗆，「你給我30萬（約新台幣133萬），我讓給你。」

據《搜狐》報導，大陸一名30歲的朗姓男子，談過2次戀愛。朗男說，「當時我前女友已經懷孕了，我以為我們能夠走到最後，但沒想到最終我們卻因為聘金的問題沒談好，最終還是離婚了，那時候我的準岳父母，要求給90萬（約新台幣401萬）聘金。」因為他們覺得女兒年紀小還是未婚懷孕，如果不要那麼多聘金說不過去。

儘管朗男求他們能降低聘金數目，前女友的父母還是不答應，朗男說，「前女友也感到很無奈，也希望自己的父母不要要求那麼高，但是她父母決定的事情沒人能阻擋得了，所以當時她也只好聽從父母的話。」而最後他因為給不起那麼多錢只好分手。

當時朗男每天藉酒消愁，父母為了讓兒子走出傷痛，幫他安排了相親，他因此認識現在女友小雅。朗男表示，小雅人好又善良，「最主要是她父母也很喜歡我，也沒有提出什麼天價聘金，所以小雅和她的家人都特別的通情達理。」2人在一起5個月就步入禮堂，婚禮當天有許多親友到場，「雖然我對眼前的這個女人不是真愛，但是她人很好，娶到她保證能夠很幸福。」

當他跟小雅準備喝交杯酒時，前女友開嗆在台下開嗆，「渣男，你怎麼可以這樣對我？我肚子裡還有你的孩子，你憑什麼要和別人結婚，你這樣做對得起我和肚子裡的孩子嗎」朗男回說，「是你家裡要求太高，要求90萬（約新台幣401萬）聘金，換做誰誰都給不起，我給不起你也不肯嫁，我只能娶別人。」

前女友表示，401萬的聘金是要感謝父母養育她到大，不料他卻不願意給，「既然你現在也娶了別的女人，那麼你必須要給50萬（約新台幣222萬）分手費，不然我不讓你順利結這個婚。」

小雅回應，「試問一下，哪個男人會花90萬（約新台幣401萬）娶一個老婆？他現在娶我也就花10萬塊（新台幣44萬元）而已，你身上有什麼優點？」在她看來，前女友不該阻礙朗男的婚姻，「因為每個人都有選擇愛情的權利，作為他的妻子我覺得他的行為並沒有錯，錯的是你們，如果你不甘心，那你給我30萬（約新台幣133萬），我把他讓給你。」

最後，在場的賓客開始數落前女友，讓她感到很丟臉，於是她離開了婚禮會場，朗男表示，女友的行為讓他很感動，他一定會好好對待她。

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