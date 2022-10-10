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台北女遠嫁高雄擺攤男　7年情被「越南女大生」一招粉碎

台北女遠嫁高雄擺攤男　7年感情竟被「越南女大生」一招粉碎…她見鹹濕對話崩潰

▲女網友被丈夫請來的越籍大學工讀生介入婚姻。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

一名奉子成婚，孤身從台北遠嫁到高雄的女網友感歎，與前夫長達7年感情和陪伴他創業的共患難，竟不敵越南女大生的甜言蜜語，要不是自己意外打開丈夫手機，根本不知道對方在外有小三，而老公與小三不堪的對話，更像是對她多年付出的最大諷刺。

原Po在網路論壇「Dcard」發文透露，自己3年前以未婚準媽媽身分，在沒有婚禮、拍婚紗情況下，從台北遠嫁給交往4年、在高雄某夜市創業賣小吃的老公，「一路上我陪著他從白手起家到現在的穩定，但也是這個攤位，讓他認識了所謂的第三者」。

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原Po表示，先前因疫情緣故，以及3年前生了小孩需要照顧，因此選擇重回職場補貼家用，白天請人幫忙帶小孩，晚上再回家照顧，因此讓「老公聘請的工讀生」走入了她們的生活。而她直到半年多前的某天找不到自己手機，想用丈夫手機打給自己時，才發現兩人不堪的對話。

來自越南的女大生傳訊給原Po丈夫「哥哥喜不喜歡kiss你的baby」、「讓哥哥舒服阿」、「我覺得下次我們要用保險套」、「我還在念書不要很早有小孩」；而丈夫則像聽話的小孩一樣，回覆「第一次太緊張」、「好的，聽妳的」、「可以」；女大生還提醒「我們的訊息，哥哥要記得刪掉喔」，讓原Po瞬間心冷又心碎。

這些對話讓原Po想起自己7年來為感情、家庭的付出，但丈夫不僅拋下家庭責任，事後連一句話都不打算解釋，而丈夫與小三親密程度，也到了「夜市的攤商都知道她的存在」，女大生甚至「知道我的存在，自己也有男友，卻堅稱不知道我是妻子，不肯認錯」。

不過，原Po面對這些劇變沒有陷入自怨自哀，而是立刻與老公離婚並爭取小孩的監護權，她也坦然表示「這一切都是我自己選擇，我不怪誰」。貼文曝光後，網友們大讚原Po「很勇敢」、「祝福妳成功」，另有人直批「小三講話的方式有夠噁心」、「這女的講話怎麼那麼像詐騙集團」、「我怎麼覺得這不像女大生，反倒像是做黑的或包養」。

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