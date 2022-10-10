飯店大缺人！　業者籲引進移工：沒人幫我們講話

▲不少飯店業者反映，在台唸書的國際僑生，擁有不錯的外語能力，經過實習後也對工作上手，但是畢業後想留在台灣繼續就業，卻相當困難。（圖／CTWANT提供）

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飯店人力缺口持續擴大，3日下午，20家星級飯店業者就本國勞動力不足，尋求引進移工也處處碰壁，開會討論解方。CTWANT記者深入了解，疫情復甦全球都缺人，澳門、韓國的國際飯店已經來台灣搶人，「台灣卻只有科技廠能引進外勞，觀光產業也很重要啊！」「幫國際僑生畢業申請留台工作『送一批就被勞動部退一批』」，業者氣憤難平地說，簡直讓人才雙雙流失！

來自馬來西亞的一位五星級飯店總經理說，「20年前馬國也碰到缺人問題，就是靠政府開放引進巴基斯坦、孟加拉、印度移工來解決。台灣在這部分的腳步還是非常緩慢。」來台灣30年的茹曦酒店德籍業主代表柯雷蒙直接炮轟，「台灣不是只有IT（能引進外勞）而已，觀光業也很重要，根本沒有人幫我們講話。」

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「開放外勞短期若難達成，至少放寬外籍人士在台工作的申請標準。」圓山飯店總經理楊守毅表示，「其實，有許多國際生都非常希望畢業後能留在台灣工作，但政府卻以高門檻阻擋。」

根據勞動部規定，外籍人士想在台工作，除非是「師」字輩的專業人士，否則大學畢業須有2年以上工作經驗，沒有學歷的需5年以上；僑生在台實習，也限定每周最多只能工作20小時，業者認為助益不大，希望放寬時數。

▲業者呼籲可比照澳洲、日本、韓國等，開放提供打工度假Working Holiday簽證與產業綁定工作時數等，引進國際人才同時也能解決國內勞動力不足的問題。（圖／CTWANT提供）

僑生畢業留台門檻更高。士林區一家飯店的人資總監就提到，實習生畢業後必須經由評點制申請留台工作，但規定住宿餐飲需是廚師或管理人員，並累計滿70點才符合資格，「不過要一個大學畢業生要被認定是管理人才有一定難度，HR想留才，就必須很用力寫的趨近有管理能力。」

不過，「准駁與否，大權握在承辦人員手上，只要不符合哪條、哪項規定，公文就必須這樣來來回回修改，最多聽過被退回4次」「若不能讓業者感受到政府有意願協助，似乎有違評點制度留才的精神。」他惋惜地說，這些外籍生都是穩定勞動力，留任合約都是簽1、2年，對飯店基層工作的愉悅感多高於本地年輕人。

寒舍艾麗酒店總經理陳孝慈也說，如果能修法，讓他們畢業後留在台灣工作1、2年，相信能彌補相當大量的人力缺口。

在場的飯店業人資主管紛紛點頭，「他們喜歡台灣，畢業後想留在這裡工作，但是沒有管道和機會，因為法令真的太嚴格了。」「在寫評點上HR碰到太多被（勞動部）拒絕，送一批就退一批，很多學校老師請我們幫忙，我們也很無奈。」

▲目前僅有科技大廠能引進移工，讓業者不滿表示，台灣不是只有IT產業。（圖／CTWANT提供）

北市信義區某五星飯店人資總監就說，像是美國畢業能申請OPT得到1年工作實習身份許可，英國也有2年，「我們不是提什麼創新政策或困難的舉見，有太多國際案例勞動部能參考，很多國家也都在做。」

瓏山林中和、蘇澳渡假飯店總經理朱少菡就以台灣年輕人最瘋的澳洲打工留學為例，好像已經成為每個年輕人30歲前必須做的事，「台灣的觀光在國際上也有一定知名度，或許也能吸引各國年輕人來度假打工，解決旅宿業或其他產業缺工問題。」

為了幫台灣飯店業補上人才，這些業者積極向國際取經，期盼政府聽進去。「勞動部目前制度都沒有要留才，沒有國際人才進來，台灣人才也外流，最終只能讓飯店同業在島內互相廝殺。」一家五星飯店總監恨鐵不成鋼地說。

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