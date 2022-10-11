曬淘寶人生帳單！引出千萬級淘寶買手及感人故事　小編贈匾額感謝並預告雙十一重要情報

▲淘寶推出「2022金淘獎」，幾乎曬出淘寶人生帳單就有獎，吸引網友熱情參與。（圖／取自活動網頁，下同）

消費中心／綜合報導

淘寶推出2022金淘獎，讓過去的消費紀錄來回饋下一筆訂單，只要曬出淘寶人生帳單並寫下人生故事，參與門檻簡單，吸引各路淘寶資深用戶熱情參與。

小編竟然驚喜送獎，除了大發折扣碼外，還驚喜的給出各種名稱的匾額，「金淘獎」就是要為每一位很會淘的淘客謀福利！活動眾多「巧立名目」的有趣獎項，除了：買最多的「最佳總剁手獎」、買不停的「淘淘不絕獎」、「海量淘淘獎」、買超久的「骨灰級買家獎」；或是留言會時不時被小編回覆的驚喜獎「走淘花運獎」、「好事花生獎」、或是加入淘寶多年的「棲淘人獎」等，只要有買過，不要怕曬帳單也不用怕買太少，小編也準備了「剁手催花獎」加碼灑碼助攻，匾額、折扣碼樣樣來，只要勇敢曬出你的淘寶人生帳單，幾乎只要有買過就會中獎，讓網友喊：「淘寶對淘客真的太好了」！

▲最佳總剁手獎總金額高達200多萬，令小編驚呼不只頭期款，根本可以買一間房子了。

最佳總剁手獎現身 淘掉一棟房子全網忍不住跪了

由於2022金淘獎不用新增消費，只要曬出淘寶人生帳單並寫下人生故事即可，參與門檻簡單，吸引各路淘客紛紛摩拳參與。像是令網友跪著看的「最佳總剁手獎」竟引來破兩百萬人民幣的霸氣淘客曬帳單回應：「這肯定不是我，這是我朋友，網路偷圖的」，幽默曬出人生帳單高達2,704,768元，讓網友和淘寶小編看傻眼，大嘆這根本可以買一間房子了！也令人好奇，到底是買了什麼買到上百萬；而「淘淘不絕獎」則是由下單8000多筆的網友拿下，他稱：「一天不看淘寶就渾身不對勁」，絕對實至名歸！

還有釣出超感人留言，有行動不便的消費者，雖不能出門卻可以透過淘寶買到世界各地的東西，買到買不到的環遊世界；還有因為負債，後來在淘寶找銀飾做生意結果也勇奪「最佳總剁手獎」改變了人生。

▲逗趣的匾額超幽默，吸引網友留言曬出自己的淘寶人生帳單。

此外，也有加入不到2年就下單4千多筆的淘客，短時間內驚人下單數獲得「海量淘淘獎」；還有人回憶起第一次買淘寶是買給男友的爸爸（現在的公公）父親節禮物，累積至今已平均看7個就下標1個，溫馨故事讓小編忍不住送上「遍地開花獎」；也有年輕妹子稱：「滿18歲當天就註冊，因此18歲生日是在淘寶度過，從此買到和淘寶小客服像家人一樣」，讓小編又忍不住送上折扣碼。

▲釣出網友分享自己的人生故事，買不夠多的小編也會大撒折扣碼助攻。

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活動至10/5晚間結束，皇天不負苦心編，順利釣出一大票令人瞠目結舌的人生帳單與感人小故事。雖然本屆2022金淘獎活動已經告一段落，看看網友們在淘寶上買到的快樂，想想自己的購物車還有一大堆等著被清空，活動雖然已結束，但因為實在太熱情，小編考慮再辦，並預告11.11天貓淘寶雙十一全球狂歡季即將來臨，鼓勵網友準備買起來！第一波10/31 20:00開賣！第二波11/10 20:00開賣！快準備好你的購物車，雙十一買起來！