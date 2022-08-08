運動品牌龍頭怒告！賣「假adidas、Nike」　攤販認：從淘寶進貨

▲新北市康姓男子從淘寶買仿冒Nike、adidas圖案衣服等，在淡水市場販售當場遭警查獲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名康姓男子從淘寶購買盜版的Nike、adidas和The North Face圖案衣服、背包等，在淡水區清水街市場以300元至800元不等價格販售，遭警查獲，並扣74件仿冒商品，全案經阿迪達斯公司提告。士林地檢署偵結，依違反《商標法》第97條的販賣侵害商標權的商品罪將康姓男子提起公訴，建請法院沒收仿冒商品。

起訴指出，康男明知「adidas」、「Nike」商標圖樣，分別為美商諾菲斯服飾公司、德商阿迪達斯公司，向經濟部智慧財產局申請註冊核准登記，取得商標權。

康男於2021年4月間從大陸地區淘寶網站，購買adidas字樣及三葉草等圖案各類衣褲等，共計74件。並在同年12月11日上午8時許，在淡水區清水街攤位，以每件300元至800元不等價格販售仿冒商品給客人，當場遭警查獲。

警詢、偵查時康男坦承犯行，阿迪達斯告訴代理人也證明康男販售仿冒愛迪達商品，檢方根據扣押筆錄、鑑定報告等，認adidas等商標仍在商標權期間內，依違反《商標法》第97條的販賣侵害商標權的商品罪將康姓男子提起公訴；並依商標法第98條宣告法院沒收。