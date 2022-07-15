蝦皮完勝淘寶？　使用者激推「3大優點」：贏太多了

▲台灣人使用最普遍的網購平台是蝦皮。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳怡靜／綜合報導

台灣人熱衷網購，資策會產業情報研究所（MIC）日前公布消費者電商使用習慣報告，由蝦皮奪下冠軍，成為國人最普及使用的網購平台。就有網友好奇，「淘寶貨都比蝦皮便宜吧？用過一次就真的回不去了吧？」貼文曝光後，眾人點出蝦皮「3大優勢」。

原PO在PTT以「愛用蝦皮的不選淘寶？？」問卦，他表示扣除時間性，淘寶貨都比蝦皮還要便宜，甚至許多蝦皮店家都是從淘寶批貨來賣，「很多人說蝦皮介面好用，有免運券，我覺得很不直覺，然後你真的有差這60塊？更不用說現在免運規則一堆」。

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▲原PO直言淘寶商品便宜，用過一次就回不去了。（圖／翻攝淘寶網站）



貼文一出，網友們紛紛直言，「淘寶麻煩，買太多會課稅」、「有些淘寶貨反而在蝦皮買便宜，很奇怪」、「我之前在淘寶買鞋子結果送來不一樣的東西，從此以後不用淘寶」、「淘寶私人集運運費一直漲，其實有些加運費沒便宜多少」。

而最多網友認為，蝦皮「出貨速度快、常發放免運券和退換貨方便」是致勝關鍵，「蝦皮很多台灣在地工廠/公司直營，那價格都用接近中盤價在賣的有免運券買下去都是賺到」、「蝦皮買些小東西100多塊就免運了，淘寶怎麼比」、「蝦皮到貨速度就把淘寶打死了」、「退貨退款機制蝦皮比較好」、「蝦皮也是有便宜台灣出貨，二手物也好買」。

▲底下網友點出蝦皮屹立不搖的3大優勢。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）



不過也有不少淘寶使用者點出平台的優點，「淘寶無可置否最強的點是，他們小編回留言都超快，而且半夜留言還有人回覆，這點真的很鬼」、「不急的話，淘寶客服好蝦皮太多吧，曾經東西零件壞了跟客服申訴，客服退我錢物品也讓我留著」、「界面也比蝦皮好太多，而且蝦皮還沒有24H客服」。