留言真的收到金算盤、蟠龍花瓶超獵奇小編禮　網嗨「該不會下次送尚方寶劍」

▲台灣淘寶在臉書社群舉辦留言抽折扣碼活動，沒想到最受關注的是小編的加碼禮。（圖／翻攝自Taobao淘寶臉書，以下同）

消費中心／綜合報導

99購物節在前陣子結束了，作為下半年電商購物旺季的首檔大促活動，各種打折促銷、物美價廉的商品，又讓網購族們卯起來衝一波搶便宜，把錢錢變成想要的形狀，為了拚買氣，各大平台除了狂撒優惠，也在社群上較勁，透過留言抽折扣碼來吸引網友，雖然這樣的抽獎互動方式已行之有年，不算稀奇，但小編暗藏的好康竟然有金算盤和蟠龍花瓶，送出超獵奇的加碼禮，讓其他人看了嗨喊「該不會下次送尚方寶劍XD」。

日前台灣淘寶於FB官方粉專進行「有獎徵集 100個買淘寶的理由」，只要分享在淘寶購物的理由，就有機會獲得折扣碼，立刻引來一票網友湧入參與，留言蓋樓蓋起來，而原因不只有公認的便宜好用、找不到的淘寶都有，像是「小至0歲上至80歲，我們全家都交給淘寶都可以搞定！真幸福～」、「認識淘寶後，原本的工作都掛名了，實質上是淘寶打工仔～」、「理由就是有買不完的東西，有折不完的折扣碼」、「淘寶就像聚寶盆 什麼都有 下單容易 物流清楚 買了心情變美麗 我就是要買買買」、「因為淘寶貨品又齊又方便，即使疫情在家減少出門也可以隨時網購快速到貨」，也是很多人提到買淘寶的好處，討論串熱絡到讓小編送上私藏好禮。

▲▼網友分享在淘寶購物的各種理由，還有人秀出「包裹山」說最喜歡拆包裹的感覺。

在逾百則留言中，網友熱情分享自己的淘寶人生，淘到不少平價實惠的生活小物品、燈具、家電等戰利品，其中不乏有吸睛留言，就有人說「一個時髦格子手機殼蝦皮有一家，淘寶有十七家還能比價，1<17」，讓小編大讚「小編只知道Z>B！妳數學太好，私小編賜金算盤一只」，結果網友真的收到金算盤，直呼「謝主隆恩，竟然真的收到！這個算盤金到我眼睛要瞎XD」；另有人說「什麼都賣，什麼都不奇怪」，小編竟回贈蟠龍花瓶一只，網友差點以為是詐騙，事後笑著跪謝小編，為了回謝要去學插花；還有人寫下「有更便宜的誰要給他賺一手？」，得到小編「果然是老手」的認證，並且送上護手霜一罐，網友不只謝謝小編拯救她的纖纖玉手，也把男友搬出來一起謝，「我相信我男友會感謝你讓我手變嫩！」

▲趣味留言吸引小編回覆，還真的送上金算盤一只，讓網友又驚又喜。

▲收到蟠龍花瓶的網友，笑說差點以為是詐騙。

▲網友感謝小編送的護手霜，拯救她的纖纖玉手。

網友留言原本是衝著隱藏優惠而來，沒想到被加碼送超獵奇小禮物，比起折扣碼更受歡迎，而身為什麼都賣、什麼寶都有的淘寶小編，也引發大家好奇下次會送什麼，甚至趁機敲碗有趣清單「該不會下次送尚方寶劍吧」、「金馬桶來一個」。天外飛來一個禮物就是這樣，只要幫忙湊齊100個買淘寶的理由，被小編看上有機會獲得「滿￥201減￥200」折扣碼之外，更大驚喜是可以拿到意想不到的小編獵奇禮，活動傳送門就在這裡https://reurl.cc/5pX6kM

雖然活動已結束，但眾多網友們非「淘」不到的原因可是餘韻不減啊！