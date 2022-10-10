主播出身的俠女議員王欣儀　分享單親育兒成為機器人媽媽心路歷程

▲台北市議員王欣儀被稱為「機器人媽媽」。(圖／王欣儀辦公室提供，下同)

政治中心／台北報導

新聞主播出身的台北市議員王欣儀能言敢言，替大安、文山區爭取建設福祉，多年來累積的努力被支持者封為「俠女」，但鮮為人知的是，在政治工作背後，王欣儀其實是一個單親媽媽，對於母兼父職的辛苦，她完全能夠懂得所有爸媽們的心情與期盼，長期在地方上服務也被稱為「機器人媽媽」。

王欣儀回顧自己親手把兒子拉拔到今年18歲高中畢業的這段曾經，她在受訪時也首度吐露了箇中點滴，包括當她發現原本非常乖巧的兒子，突然在3歲後開始變得非常好動且易怒，在經過醫生評估後，王欣儀開始陪著兒子參加各種早療課程，自己走過一路上的心境也是她之所以長期來願意不辭勞苦關心各學程的教育問題、協助弱勢家庭的主要原因。

▲王欣儀難得與兒子同框出席活動。

那一天我發現3歲的兒子開始好動易怒

王欣儀表示，她是一個兒子的單親媽媽，在女性從政、民代生活的百忙中，為了孩子體魄強健，她曾經排除萬難、咬牙堅持餵母奶到3歲，甚至在每天晚上跑完行程後，她也要趕在孩子睡覺前回到家唸床邊故事。

不過，當兒子在3歲之後，王欣儀發現，原本乖巧的孩子突然開始變得非常好動，易怒受挫力差，朋友甚至跟她說「看妳帶一個像我們帶3個」，那時她還笑著對自己的兒子說「我怎麼像生了一條蟲，動個不停啊！」，但其實自己內心當下也浮現了一個心酸問號。

王欣儀說，她在兒子5歲的時候帶他去醫院做過動評估，醫生說要6歲以後才能確認，建議可以上一些早療課程。於是開始安排了各種各樣全方面可以幫助小孩的課程，雖然後來醫生判斷他不算過動兒，但仍一路上到他進國中。慢慢地，小孩子的狀況愈來愈穩定，在國小6年級時，因緣際會地參加了由家長自發組成的機器人工作室，透過有比賽經驗的大小孩帶著小小孩，從此她也展開了帶著孩子們參加全球前三大世界盃機器人賽事「World RoboCup jun-ior 」征戰國際之路。

看著自己的兒子從小六到高三，每個週末都要到工作室研發、演練，比賽前更是日以繼夜，王欣儀說，孩子們每年暑假到各個主辦國家參賽，從隊員到隊長，從初階到高階，大家吃苦耐勞的恆心毅力，才能在激烈競爭中多次拿下「世界冠軍」，為台灣爭光。

對於兒子今年18歲高中畢業，錄取了美國名校，準備主修電腦科學，王欣儀表示，許多人會問我，為何妳身為如此忙累的優質民代，還能把孩子教育得這麼好？其實她覺得自己是運氣好，再來就是以身作則、用愛用心澆灌陪伴，也是因為這樣的背景與心境，所以她一直秉持「幼吾幼以及人之幼」，長期以來不辭勞苦關心各學程的教育問題、推廣STEM數位教育，幫助許多弱勢家庭，為家長與教師們發聲代言，期望自己在政治工作上能夠成為大家背後堅實的後盾。





從長輩身上看見愛的責任與尊嚴

王欣儀出身公教家庭，因父母工作的關係，她在出生後被送去給奶奶爺爺帶，雖然老人家現已過世多年，但她認為，正因為長輩們無私的關愛，養成她能把小愛轉換為大愛，擁有愛人的能力與動力，於是，「愛，就是從別人的需要中，看見自己的責任！」就成為她的座右銘。

王欣儀表示，從高齡93歲離世的奶奶身上，她感受到了區區1500元的「重陽敬老禮金」，對老人家的意義與心情卻是無比重要，即便有子女供養，長輩們年紀大了，就會覺得自己需要依賴別人、沒有用了！唯獨每年一次的重陽敬老禮金，是真正專屬於他們自己應得的，不只是孝道敬意，更是被尊重的尊嚴，將心比心，她把原也被取消的「65歲以上老人健保補助」先爭取恢復。

談到在擔任黨團書記長任內，重啟擱置多年無法成功的「重陽禮金致贈自治條例」，王欣儀表示，歷經萬般努力溝通說服的過程，終於在議會順利主導通過完成，但後續又被柯市府百般阻撓抗拒，但關關難過關關過，最後終於在法理上堅定捍衛，強力要求市政府編列預算，總算可以在明年恢復發放。

王欣儀強調，有了法源，未來不管任何人當市長，都不能再隨意取消，同時，老人關懷據點、共餐等福利，一樣不會少，日照長照、喘息服務等，她也都會持續監督爭取。

俠女封號讓我無畏壓力

對於常有求助無門的弱勢民眾或是焦急無力的爸媽們前來陳情，王欣儀說，有許多人雖然並不在大安文山選區，但他們說歷經碰壁，經過打聽，別人介紹他們找王欣儀，因為只有她願不分對象族群、真正幫助弱勢、最關心教育，最能懂得父母心；也有社區居民會說，遇到重大問題，大家的共識就是一定要找王欣儀，只有她才有足夠經驗、會真正無畏壓力，認真的用心處理。

王欣儀表示，也正是因為支持者與民眾對她的期待，所以她要求自己與服務團隊，每一個求助的人，每一件服務案，每一個陳情反映，都要以最快的效率、竭盡所能、想方設法來協助，盡力做到使命必達，所以這些年下來她漸漸就開始被冠上了「俠女」的稱號。

舉例來說，她曾接到文山區一位老太太陳情，因與丈夫棲身年久失修、破爛不堪的木造房屋，每逢下雨屋頂就會漏水，老先生因行動不便送安養中心，但還是一心想回家，在不忍見夫妻倆居住在這樣的惡劣環境，她立即協助向社會局申請中低收入修繕，希望能用重新改造好的房子，迎接老先生回到自己溫暖的家。

讓王欣儀印象深刻的還包括有一位陸配在丈夫過世後，突然接獲市府社會局來函要求，償還丈夫生前溢領的34萬津貼補助 ，手足無措又孤苦無依的陸配，在無法償還這麼龐大金額的壓力下，差點就此走上絕路，在接獲陳情後，她馬上召集市府相關單位召開協調會，查明整件事情的前因後果，證實這名陸配確實是因為不了解法令，而非刻意隱瞞；在積極與社會局溝通後，終於順利幫助她減輕還款壓力，救回一條人命，陳情人最後還感動地向她說：「幸好有王欣儀議員，讓我還能活下去」！

市民的大小事都是重要的事

對於從新聞主播轉換到民意代表的身份，王欣儀表示，媒體人的性格與特質不會變，但她擔任議員後多出的是監督市政與協助市民解決問題的能力與責任，不論大小事，只要市民需要、關心或影響民生的事，都是她最重要的事，

王欣儀表示，她隨時反映民意，常在臉書針砭時事、發新聞揭露弊端，自己是以理性問政，但對的事絕對戰鬥到底，無論之前的萊豬、核食等食安問題、公投等，她也是義無反顧帶頭抗爭、遊行、宣講與質詢。在市民的日常生活中，即便路燈不亮、污水管回堵、老人迷路走失等，只要民眾一通電話，她跟團隊一定是馬上協助，常忙到深夜、凌晨都是家常便飯，如果遇到颱風、水災更是24小時STAND BY，只為能即時提供民眾抽水設備及因應急難所需物資。

王欣儀也以校園生活為例指出，除了把關營養午餐、配置足額營養師，在疫情期間，她也協助捐贈百萬元洗手乳，發送所有班級足額酒精消毒乾洗手，其他像是洗手台一定要有肥皂或洗手乳、廁所要有衛生紙、垃圾桶全改為有蓋式，這些看似細節的事，卻是攸關學生孩子們衛生健康的大事。

王欣儀強調，從小到老都是她心中的寶貝，她把每位市民都當作家人一般來疼惜，她會繼續地努力打拼，不辜負選民每一張選票的付託，以及給予她「俠女」稱號所賦予的使命與責任。