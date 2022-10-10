永福星星幫堅持近20年傳統　參與市府國慶升旗與健身！

▲永福國小自閉症巡迴班堅持近20年傳統，每年國慶日帶領星星兒參與市府國慶升旗後並自主運動健行強身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

雖然3年來受到新冠疫情影響，永福星星幫好多原訂的活動延期或取消，但是國慶這一場，大家重新聚在一起！情同一家人！永福國小自閉症巡迴班堅持近20年傳統，每年國慶日帶領星星兒參與市府國慶升旗後並自主運動健行強身！

台南市永福國小自閉症巡迴班輔導的肯納兒（即俗稱的自閉兒）多年前即約定每年的10月10日都要參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動，歷經多位市長時期，至今已近20年的歷史，今年則是3個家庭10餘人主動參與。當年初次參與的星星兒經過了10多年，現今都已成為「肯納青年」，特別是來自安平的張氏一家人則是年年自動參加，因為家中就有「國慶寶寶」啊！而當初永福星星幫的「國慶寶寶」，現在已經是成功就業的肯納青年！

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因受到疫情影響好久沒聚，師長們也觀察到幾位星星幫的肯納青年在學校教育畢業後已經媒合到適合的工作，讓老師們都感到相當興奮，因為多年來的「特教潛能開發訓練」已在星星兒的生命歷程中，達到「走出自我世界，逐步實現人生目標」的成效，永福星星幫多年的努力，慢慢的開花結果，在國慶升旗後，星星兒們自主健行運動，數十年如一日，並身體力行彰顯身障者也是有「運動人權」！

活動中肯納青年也和小星星兒們分享工作與求職經驗，還有星星兒帶著相機和手機，趁機和肯納青年討教一下攝影和使用手機的密技，也有肯納青年研究起最近網路資通與全民國防安全和俄烏戰爭的議題，還有人最近存錢給爸媽添購了新的電動機車！！

由於今年國慶也有3天連假，永福星星幫的孩子們也得學會如何規劃自己的生活，還好師長們教的沒有忘記，星星兒參與各種學習活動都要先克服自己本身在溝通上的障礙和情緒問題，師長們在旁協助時，慢慢覺得孩子們都長大了，永福星星幫家族成員和一般民眾站在一起升旗，一起自主健行運動，星星兒家長說：感覺自家的星星兒更像一般人了！

這麼多年來，看到星星兒已慢慢了解「自我決定」和「選擇自己要的生活品質」這門重要的「潛在課程」，必須在日常生活中逐漸落實！於大家約好每年一同參與國慶昇旗， 也幫忙永福星星幫的國慶寶寶慶生，昇旗之後就自主健行運動，就算是畢業後也一樣，如同老朋友見面，情同一家人！！

永福楊淑晏校長表示， 永福國小自閉症巡迴班多年來透過各項課程設計，終於可以看到具體成效；永福特教老師賴育誠表示，「運動力」對星星兒來說是最好的「正向學習處方」，這麼多年來，這項活動已經成為星星兒的「傳統活動」，今後也會堅持「運動樂活」的傳統，不斷地帶領星星兒「擴大生活圈」參與各項活動！也期望星星兒也都能自主運動健身！賴老師也說希望拋磚引玉，鼓勵有更多人能以運動健身進行樂活學習！