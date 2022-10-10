「橘色惡魔」明天期中考！國慶表演完衝桃機　網驚呆：也太操

▲同學們表演完趕搭飛機回國，迎接明天的期中考。（圖／翻攝自臉書／日本台灣交流協會）

記者周亭瑋／綜合報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部，今在雙十國慶大會的精彩表演，讓國人嘆為觀止，搏得滿堂好評。推特帳號「@lee_formosa」稍早發文，曬出社團同學們登機前的畫面，更透露他們趕著回國，是因為明天就是期中考。

「@lee_formosa」稍早在推特發文，感性表示「京都橘高校吹奏樂部，在國慶大會演出完畢後，立刻驅車前往桃園機場，準備辦理登記返國，因為明天是他們的期中考試。」

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同時，他也分享中華文化總會送給「橘色惡魔」的禮物，是團隊拍攝4張他們在台的照片，並在郵政公司的協助下，用不到72小時，製作成紀念郵冊，讓他們能留存這段珍貴回憶。

對此，大票網友洗版獻上祝福，也忍不住驚呼「好硬阿！出國表演完隔天期中...」、「這也太操了，祝福你們」、「祝同學們考試all pass，更希望你們與台灣的緣份長長久久」、「明天期中考也太崩潰」、「辛苦了，期待有下次機會再來台灣」。

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